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Bakan Soylu: Tunceli'de 5 terörist bir mağarada kıstırıldı

Bakan Soylu: Tunceli'de 5 terörist bir mağarada kıstırıldı
Bakan Soylu: Tunceli'de 5 terörist bir mağarada kıstırıldı

Tunceli'de jandarma ekiplerince bir mağarada 5 teröristin kıstırıldığı ve operasyonun devam ettiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ”Tunceli Kutu deresinde Jandarma Özel Harekatımız bir mağarada 5 teröristi kıstırdılar. Biz bunları uzun zamandır takip ediyorduk. Şu anda karşılıklı müsadere başladı. İnanıyorum ki yakın bir zamanda arkadaşlarımız bize güzel bir haber verecek” dedi.

Bağcılar'da muhtarlarla bir araya gelen Soylu, terörle mücadele konusunda muhtarlara bilgi verdi.

Bakan Soylu, konuşması sırasında eline henüz geçen bir bilgiyi de paylaşarak, "Şu anda Tunceli Kutu Deresi'nde Jandarma Özel Harekatımız bir mağarada 5 teröristi kıstırdı. Bunları uzun zamandır takip ediyorduk. İnanıyorum ki yakın bir zamanda arkadaşlarımız inşallah bize güzel bir haber vereceklerdir. Allah onları muhafaza etsin." diye konuştu. 

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