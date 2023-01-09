Bakan Soylu: 'Türkiye uyuşturucu ile mücadele de büyük bir direnç ortaya koyuyor'

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesinin İstanbul ayağı Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Program, Jandarma Bando Komutanlığı'na bağlı bando ekibi ve Çevik Kuvvet Korosu'nun gösterisi ile başladı. Gösterinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan kısa film katılımcılara izletilirken, katılımcı annelere uyuşturucu kullanımı ve zararları hakkında bilgilendirici sunum gerçekleştirdi.

Soylu, 'Okulların önünde uyuşturucu satıcılarını gören polisimiz varsa ayaklarını kırsın' sözü nedeniyle kendisine kızıldığını ve o dönemde Türkiye'de uyuşturucudan ölen insan sayısının 941 olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine uyuşturucuyla mücadele konusu üzerine kararlılıkla gidilmesi gerektiğini söylediğini anlattı.

“Bugün ülkemizin birçok noktasında, dağlarda terörist yok”

Terörle mücadele konusunda konuşan Süleyman Soylu Gabar Dağlarından teröristlerin temizlenmesi ile birlikte o bölgeden artık petrol çıkarıldığını söyleyerek; "Bugün Tendürek'te terörist yok. Bugün Amanos'larda terörist yok. Bugün Karadeniz'de terörist yok. Vardı, Eren Bülbül'ümüz öyle şehit olmuştu. Bugün ülkemizin birçok noktasında, dağlarda terörist yok. Geçen gün Tuşimiya'ya, Cudi'ye gittik. Cudi'de ki 40 yıldır orada terörist var. Allah'a şükür bugün Gabar'da petrol çıkıyor. Tuşimiya'ya gittik, 6 bin 500-7 bin kilo kalori kömür gördük. Türkiye'nin en kaliteli kömürlerinden bir tanesi” dedi.

Son olarak uyuşturucunun üçte ikisinin batı illerinde yakalandığını belirten Soylu, "İçişleri Bakanı olduğumda Kocaeli, İstanbul, Yalova, Bolu, Sakarya'da yakalamalar çoktu. Şimdi Hakkari, Van ve Ağrı'da. 3 vilayette dörtte üçünü yakalıyoruz. Yani, ülkemizin sınırlarına girer girmez. Bir kısmını girmeden engelliyoruz, bir kısmını girer girmez engelleyip, yakalayıp gereğini yerine getiriyoruz. Büyük şehirlere dağılmasını ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Nasıl dağlarda teröristi bir şekilde etkisiz hale getirmişsek, aynı şekilde uyuşturucuyu da sınırda ve sınır illerinde etkisiz hale getiren bir politikayı başarıyla uygulamak durumunda kaldık ve bunu devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu.

Senat Destanoğlu - Murat Horoz

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