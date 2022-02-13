Bakan Soylu: “Türkiye'nin bir tek vesayeti kaldı, o da 'ekonomik' vesayettir”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Samsun İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Soylu burada Başkan Mustafa Demir ile makamında görüştü. Başkan Demir ile Büyükşehir'in projelerini maketleri üzerinde inceleyen Soylu, daha sonra AK Parti Samsun İl Başkanlığı'na geçti. Burada da parti teşkilatıyla bir süre görüşme yapan Soylu, daha sonra şehit aileleri, gaziler ve sivil toplum kuruluşlarında temsilcilerle bir otelde yapılan akşam yemeğinde bir araya geldi.

"Kötü komşu bizi mal sahibi yaptı”

Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada, “Bize Amerika'dan ve Avrupa'dan parmak sallamalar özgüvenimizi almak ve bizi talihsiz bir duruma itmek içindir. Kafaya taktılar. Bunu yapacaklardı. Ama bu milleti tanımıyorlar. Bu milletin hasletlerini bilmiyorlar. Türkiye 21. asrın başından itibaren başka bir programı devreye koydu. Bir, altyapımızı güçlendireceğiz. İki, istikrarımızı devam ettireceğiz. Üç, çevremizdeki ülkelerle ve dünyayla tarihin bize sunduğu ve irtibat kurduğumuz ülkelerle bir vesileyle buluşacağız. Dört, ticari ilişki ağımızı geliştireceğiz. Türkiye bunu yaptı. Yetmedi. Mücadele edeceksiniz. Silahı kimden alacaksınız. Amerika'dan mı? Silahı kimden alacaksınız Avrupa'dan mı? Nereden alacaksınız? Zeytin Dalı Operasyonu başladığında şu kulaklarımla bu gözlerimle gördüm. Ambargoyu koydular bizi orada karanlıkta bırakmak istediler. Mühimmatsız bırakmak istediler. Bizim evlatlarımız yetiştiler. Bizim Türk mühendislerimiz. Bizim evlatlarımız orada mühimmatsız bırakmadılar. Kötü komşu bizi mal sahibi yaptı” diye konuştu.

Program sonunda Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, Bakan Soylu'ya kalpak hediye etti. Kalpağı başına takan Soylu, gazilerle aynı fotoğraf karesinde yer aldı. Sonrasında ise, Asarcık Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Derebahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği buluşma etkinliğiyle program devam etti.

“Türkiye kendisini küresel güçlere teslim etmedi"

Salona yaptığı hitapta vesayete ilişkin konuşan Bakan Soylu, “Türkiye kendisini küresel güçlere teslim etmedi. Tam tersi etrafındaki ülkeler ve coğrafya ile birebir ilişkiler kurdu. Tarihi bizi emanet ettiği ilişkileri devam ettirdi. Ticari ilişkilerini en iyi noktalara taşıdı. Savunma sanayimiz yüzde 20 yerli milli iken bugün yüzde 80'dir. Onun için rahat hareket ediyoruz. Enerjide kendi yenilenebilir enerjimiz bütün bu süreç içerisinde 1/3'ten 2023'ün sonu itibariyle 2/3'e çıkacak. Biraz daha kendimize ait bir anlayışı ortaya koyacağız. Bir sürü vesayet ile karşı karşıya kaldık. Adnan Menderesi idam ettikleri zaman size, bize ne dediler. Ne yaptı Adnan Menderes? Köylerle şehirlerin yollarını birleştirdi. Ne yaptı ezanı aslı ile beraber oluşturdu. Ne yaptı bir köylünün oğlunu hakim yaptı. ‘Sen bunu yapamazsın' dediler. Bedelini ödettiler. Sonra rahmetli Özal geldi. Özal, büyükşehirler ile büyükşehirlerin yolunu birleştirdi. Sonra Recep Tayyip Erdoğan var. Bu bir çizgidir. Bu çizgiyi talep eden millettir. Bugün bizi bir fiske ile yıkamıyorlarsa 81 ilde üniversitemizin olmasındandır. Bugün bizi bir fiske ile yıkamıyorlarsa dünyanın en büyük havalimanları dahil Türkiye'nin 50'nin üzerindeki vilayetinde havalimanları olup Türkiye'nin ticari, sosyal, ekonomik alt yapısının bir yerlere gelmesindendir” şeklinde konuştu.

"Hadi bakalım çıksınlar da yapsınlar yapabileceklerini”

Türkiye'de vesayetin birçok noktada bitirildiğini de ekleyen Soylu, “Biz haraç vermeyi kesmek istiyoruz. Türkiye darbe vesayetini bitirdi. Medya vesayetini bitirdi. Türkiye yargı üzerinden kendisine uygulanan bir vesayeti bitirdi. Türkiye siyaset tanzim edilerek oluşturulan vesayeti bitirdi. Türkiye'nin bir tek vesayeti kaldı. O da ekonomik vesayettir. Türkiye o ekonomik vesayeti ortadan kaldırmak için altyapısını evet iyi hazırladı. Terör bizim ekonomik vesayet mücadelemizdeki en önemli sıkıntılı unsurlarımızdan bir tanesiydi. Hadi bakalım çıksınlar da yapsınlar yapabileceklerini” ifadelerini kullandı.

Soylu, Samsun programını burada noktaladı. Programda Bakan Soylu'ya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu eşlik etti.

Ünsal Karka-Furkan Abrek Ünal