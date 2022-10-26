Bakan Soylu, 'Uyuşturucuya bağlı ölümler, geçen yılın yüzde 25 altına düştü'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de bir tesiste düzenlenen ‘Kadın Muhtarlar Buluşması' programına katıldı. Uyuşturucuyla mücadeleden, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve uyuma projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Edirne'de Kadın Muhtarlar Buluşması'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 milyon erkeğe ‘Kadına El Kalkamaz' sloganıyla bilgilendirme yapıldığını ve kadın cinayetlerinde azalma olduğunu açıkladı. Bakan Soylu, elektronik kelepçe hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

Edirne'de bir restoranda kadın muhtarlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Sözleşmesi ve kadına şiddet maddeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kadınların korunmasına yönelik tedbirler alındığını ifade eden Bakan Soylu, bu süreçte ayrıca erkeklere de bilgilendirme yapıldığını vurguladı.

“5 milyon erkeğe ‘Kadına El Kalkamaz' sloganıyla bilgilendirme yapıldı”

5 milyon erkeğe ‘Kadına El Kalkamaz' sloganıyla bilgilendirme yapıldığını ifade eden Soylu, kadın cinayetlerinde geçen yıla oranla bu yıl yüzde 7 azalma olduğunun altını çizdi. Elektronik kelepçe merkezinde takiplerin anlık yürütüldüğüne dikkati çeken Bakan Soylu, şu an 750 kişinin elektronik kelepçe vasıtasıyla takip edildiğini açıkladı.

Kadın muhtarlara seslenen Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadele konusunda kurumlarla işbirliği yapan ve bu konuda mücadele eden muhtarlara teşekkür etti.

“Eroinin rotasını etrafımızdaki coğrafyada değiştirdik”

Uyuşturucu meselesine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Bakan Soylu, “Özellikle yaklaşık 1 yıldır dile getirdiğim Metamfetamin ciddi bir tehdittir. Bizler oluşturduğumuz saha vasıtasıyla şunu burada söylemek isterim. Eroinin rotasını etrafımızdaki coğrafyada değiştirdik. Eskiden Doğu Anadolu'da yakaladığımız uyuşturucunun tamamının yüzde 20'si yakalanıyordu. Geri kalanı batıda yakalanıyordu. Şimdi yüzde 76'sını Ağrı, Van ve Hakkâri'de olmak üzere 3 sınır vilayetimizde yakalıyoruz. Geri kalan yüzde 24'ü ancak batıda yakalanıyor. Ciddi bir saha baskısı ortaya koyduk. Geçen yıl 26 ton eroin yakalamıştık. Şimdi toplam ancak 6 buçuk ton yakaladık. Çünkü eroin rotası Afganistan ve İran üzerinden Doğu Akdeniz'e indi” ifadelerine yer verdi.

“Metamfetamin tehlikesi var”

2020 yılında 3 ton, 2021 yılında 6 ton Metamfetamin yakaladıklarını hatırlatan Bakan Soylu bu sayının şimdi 10 tonu aştığını ve bir metamfetamin tehlikesi olduğunu ifade etti.

Muhtarların uyuşturucu ile mücadele konusunda güçlü işbirliği yaptığını aktaran Bakan Soylu, “Hem annelerimize ulaşan ailelere ulaşan muhtarlarımızı görüyoruz, hem çocukların elinden tutup onları tedaviye götüren muhtarlarımızı görüyoruz. Onları hayata tekrar kazandırmaya çalışan kaymakamı ile valisi ile emniyet müdürü ve Yeşilay ile beraber çalışan muhtarlarımızı görüyoruz. Bu büyük bir mücadeledir. 2016 yılında Türkiye'de 920 uyuşturucuya bağlı ölüm vardı. 2017 yılında 941, sonra bu yukardan aşağıya düştü ve geçen yıl 270 uyuşturucuya bağlı ölüm, bu yıl ise adli tıp rakamlarına göre geçen yılın yüzde 25 altına düştü. Uyuşturucuya bağlı ölümleri düşürdük. Bir takım eroin rotalarını değiştirdik. Hep birlikte en iyi narkotik polisi anne diye bir çalışma başlattık” diye konuştu.

“104 binini metruk bina olmaktan çıkardık”

Her uyuşturucu kullananı ve satıcısını yakaladıklarında hepsi ile detaylı araştırma yaptıklarını söyleyen Bakan Soylu, “Kaç yaşında başladın nerde başladın ailen var mı sana bunu ilk önce kim alıştırdı gibi birçok yol haritası ortaya koyan bir soru biçimini yukardan aşağıya yaparız. Bundan yol haritamızı belirleriz. En iyi narkotik polisi anne projesi de buradan ortaya çıktı. 119 bin metruk bina tespit ettik. İlk başladığımızda 60 bin bina tespit etmiştik. Sonra bu sayı artarak devam etti. Bunun şuana kadar 104'binini metruk bina olmaktan çıkardık. Geri kalanı için de çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

“Bütün dünya, Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) örnek almaya başladı”

Uyuma uygulamasını hayata geçirdiklerini hatırlatan Bakan Soylu, “Aynı kadına şiddetle mücadelede olduğu gibi bu uygulamada da çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bütün dünya, Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) örnek almaya başladı. Çünkü 4 dakikada o butona basıldığında polisimiz ve jandarmamız şiddet gördüğü düşünülen kadına yardım için hemen oraya ulaşmaktadır. Uyuma uygulaması da bu şekilde bir uygulamadır” dedi.

“Uyuşturucudan tutuklu bulunanların sayısı 117 bine çıktı”

Uyuşturucuya bağlı ölüm rakamlarının her geçen gün düştüğünü söyleyen Bakan Soylu, “2016 yılında cezaevinde 35 bin olan uyuşturucudan tutuklu bulunanların sayısı 117 bine çıktı. Sahayı 35 binden 117 bine çıkardık. Cezaevlerinde şuanda 220 bin kişi kalıyor. Bunun 117 bini uyuşturucudan yatıyor” dedi.

Türkiye'de doğudan gelen ve yakalanan uyuşturucu sayısının arttığına dikkat çeken Bakan Soylu, Avrupa'nın ise uyuşturucunun kullanımını yaygınlaştırdığına vurgu yaptı.

“Avrupa'da ise eroin şırıngaları bedava dağıtılıyor, çocuklarımızı korumalıyız”

Türkiye uyuşturucu ile mücadelesini sürdürürken ve her yıl operasyon sayısı arttırırken Avrupa'nın eroin şırıngasını bedava dağıttığına değinen Bakan Soylu, “Avrupa'da uyuşturucu kahveleri uyuşturucu satan dükkânlar oluşturuyorlar. Sokağın yanında uyuşturucu içmek serbest. Bütün bunlardan çocuklarımızı ve gelecek nesillerimizi korumalıyız. Avrupa'dan korumalıyız. Biz doğudan gelen uyuşturucuyu batıya sevk etmemek için mücadele ediyoruz. Onlar orada hem kimyasal laboratuvarlarında uyuşturucu üretiyorlar, hem de orada uyuşturucuyu serbest bırakarak dünyanın her yerinde uyuşturucu içiminin yaygınlaşması için bir kültür oluşturmaya çalışıyorlar. Onun için bizim birden fazla sorumluluğumuz var. Bu sorumlulukları hep birlikte yürütmek durumundayız. Bu konudaki mücadelemiz artarak devam edecek. Uyuşturucu bağımlıların ailelerine yönelik de çalışmalarımız devam ediyor. Uyuşturucu kullananların tedavileri kadar ailelerine de sahip çıkmak temel görevimizdir” ifadelerine yer verdi.

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