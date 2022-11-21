Bakan Soylu ve Bakan Özer Gaziantep'te

Ankara'dan uçakla Gaziantep Havalimanı'na gelen Bakan Soylu ve Bakan Özer, burada yetkililer tarafından karşılandı. karayolu ile havaalanından ayrılan bakanlar, terör örgütü PKK-YPG'nin roketli saldırı düzenlediği Karkamış'a doğru hareket etti. Karkamış'ta roketlerin isabet ettiği Kocatepe İlkokulunda inceleme yapacağı öğrenilen bakanların, feci olayda hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan ile öğrenci Hasan Karataş'ın aileleri ile görüşeceği öğrenildi. Bakan Soylu'nun daha sonra Kilis'e geçerek bölgede inceleme yapması bekleniyor.

İbrahim Halil Aslan - Büşra Çalan - Beyhan Sağlam

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