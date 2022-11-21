Bakan Soylu ve Bakan Özer saldırı bölgesinde

Uçakla Gaziantep'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; kara yolu ile geçtikleri Karkamış'ta, YPG/PKK terör örgütünün roketli saldırısında hedef olan Kocatepe İlköğretim Okuluna geldi. Bakan Soylu ve Bakan Özer, okulun bahçesinde ve içerisinde inceleme yaptı. Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından bilgi verilen bakanların bölgedeki incelemelerinin süreceği öğrenildi.

Bakanların, okulda hayatını kaybeden Sınıf Öğretmeni Ayşenur Alkan ile öğrenci Hasan Karataş'ın ailesini ziyaret etmesi de bekleniyor.

Lider Olgun - Said Vakkas Yağcı

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