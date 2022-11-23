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Bakan Soylu: 'Yaklaşık 50 yaralımız var'

Bakan Soylu: 'Yaklaşık 50 yaralımız var'
Bakan Soylu: 'Yaklaşık 50 yaralımız var'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce'nin Gölyaka ilçesinde hasar tespiti yapılacağını belirterek, "8 bin konutta özellikle Gölyaka'da hasar tespit çalışması yapılacak" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, incelemelerde bulunmak üzere depremin meydana geldiği Düzce'nin Gölyaka ilçesine geldi. İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Yaklaşık 50 hafif yaralı var. Şuanda Allah'a şükür köylerden de çok büyük hasar bilgisi almadık. Gelen bilgi bu" dedi.

Hasar tespit çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Soylu, "8 bin konutta özellikle Gölyaka'da hasar tespit çalışması yapılacak. Diğer yerlerde de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, bağlı müdürlükler ve diğer illerden gelen gerekli ekipler, burada Valiliğin ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerekli taramaları yapacaklar" diye konuştu.

Aynı zamanda Bakan Soylu, depremin ardından evlerine giremeyen ve sokakta bekleyen vatandaşlarla da bir araya gelerek, geçmiş olsun temennilerini iletti.

Orkun Kaya - Cihan Atik
 

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