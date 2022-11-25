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Bakan Soylu yaralı depremzedelere geçmiş olsun diledi

Bakan Soylu yaralı depremzedelere geçmiş olsun diledi
Bakan Soylu yaralı depremzedelere geçmiş olsun diledi

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde yaralanan 32 kişi taburcu edilirken biri yoğun bakımda olmak üzere 6 hastanen tedavisi devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tedavisi devam eden yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun diledi.

Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve birçok ilden hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde 38 kişi eşya düşmesi ve çarpması sonucu yaralandı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi olanlardan 32'si taburcu olurken 1 ağır 5 kişinin tedavisine devam ediliyor. Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedavileri süren depremzedeleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ziyaret ederek geçmiş olsun dilediler. Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz tarafından yaralı depremzedelerin tedavi süreci ve genel durumları hakkında Bakan Süleyman Soylu'ya bilgilendirmelerde bulunuldu.

Ali Yıldız

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