Bakan Soylu yaralı depremzedelere geçmiş olsun diledi

Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve birçok ilden hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde 38 kişi eşya düşmesi ve çarpması sonucu yaralandı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi olanlardan 32'si taburcu olurken 1 ağır 5 kişinin tedavisine devam ediliyor. Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedavileri süren depremzedeleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ziyaret ederek geçmiş olsun dilediler. Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz tarafından yaralı depremzedelerin tedavi süreci ve genel durumları hakkında Bakan Süleyman Soylu'ya bilgilendirmelerde bulunuldu.

Ali Yıldız

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