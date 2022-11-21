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Bakan Soylu yaralı polisleri hastanede ziyaret etti

Bakan Soylu yaralı polisleri hastanede ziyaret etti
Bakan Soylu yaralı polisleri hastanede ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, roketli saldırıda yaralanan polis memurlarını Kilis’te tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Bakan Soylu yaralı polisleri hastanede ziyaret etti - Tıkla İzle


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterle geldiği Kilis'te, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden PKK/PYD-YPG tarafından yapılan roketli saldırıda yaralanan polis memurlarını tedavi gördükleri Prof. Dr. Aleaddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Hastane Başhekimi Uzman Dr. Fazıl Arısoy'dan yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi alan Bakan Soylu'ya ziyaretinde Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ve il protokolü eşlik etti.

Mehmet Ali Dağ
 

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