Bakan Soylu: 'Yemen'in bugün karşılaştığı durum bizi çok üzmektedir'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlık makamına Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avan Bin Mübarek'i kabul etti. Şeref defterinin imzalanması ve hatıra fotoğrafının çektirilmesinin ardından iki bakan açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin her koşulda Yemen'in yanında olduğunu belirten Bakan Soylu, “Bizim kardeşliğimizin geldiği noktanın tarifi zordur. Tarihin her noktasında izlerimiz, anılarımız ve kardeşliğimiz var. Yemen'in bugün karşılaştığı durum bizi çok üzmektedir. Burası sizin ikinci eviniz değil, asli evinizdir. Cumhurbaşkanımızın Yemen konusundaki talimatları çok açık ve nettir. İnşallah içinde bulunduğunuz bu durum bir an önce sona erecektir. Hem çatışmaların sona ermesi hem de Yemen'in güvenlik sistemlerinin altyapısının sağlanması çok önemlidir. Bunun için yoğun mesai harcıyoruz. Meselenin ikinci boyutu ise. Yaşanan insani krizin oluşturduğu yıkımın ve acıların sarılmasıdır. Siz de, biz de yaşıyoruz. Eğitimden sağlığa erişime kadar büyük bir sıkıntı var. Bu çatışmalar devam ettiği sürece sadece bugünü değil, geleceği de kaybediyoruz. Bugün Yemenli çocukların bir bölümü okula gidemiyor. Bunun için herkes üzerine düşeni yapmalı. Bugün de yapacağımız görüşmelerle hem insani açıdan, hem yaralarının sarılması açısından önemli adımlar atarız inşallah” dedi.

“Bu zor durumda Türkiye'nin bize yaptığı destekleri taktirle karşılıyoruz”

Türkiye'nin desteklerin ötürü minnettar olduklarını söyleyen konuk Bakan Ahmed Avan Bin Mübarek, “Yemen ile Türkiye arasında tarihi ilişkiler, ortak tarih ve bizi bağlayan bir çok ilişki var. Maalesef Türkiye tarafından onarılan bir yapıt, ‘Husiler' tarafından yok edildi. İnşallah tekrar oralara gittiğimizde onu onaracağız. Bu zor durumda Türkiye'nin bize yaptığı destekleri taktirle karşılıyoruz. Bugün bütün bu konuları ele alacağız” ifadelerini kullandı.

İki bakan açıklamaların ardından bakanlıkta yer alan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezine (GAMER) geçerek basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Ali Nargüner - İbrahim Çakmak

