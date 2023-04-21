Bakan Soylu, Yeni Köprü'de asker ve vatandaşlara baklava ikram etti

Bakan Süleyman Soylu, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Hakkari iline geldi. Hava yolu ile Van iline gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra kara yoluyla Hakkari'ye geldi.

Bakan Soylu, ilk olarak Hakkari-Van Karayolu'nda bulunan Yeni Köprü'de görev yapan asker ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kendilerini karşılayan asker ve vatandaşlara elleriyle tek tek tatlı ikram etti. Yeni Köprü'de vatandaşlarla kısa süre sohbet eden Bakan Soylu, Hakkari'de yer alan Mahya Tepe Üs Bölgesi'ne geçti.

Bakan Süleyman Soylu'ya; Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Hakkari İl Jandarma komutanı Tümgeneral Çoşkun Sel, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Hakkari İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu eşlik etti.

Metin Tek

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.