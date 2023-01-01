Bakan Soylu yeni yıla teröristlerden temizlenen Tendürek Dağı'nda girdi

Dün akşam saatlerinde Van'a gelen Bakan Soylu, beraberindekilerle Çaldıran ilçesi sınırlarındaki Tendürek Dağı'ndaki üs bölgesine geçti. Burada modüler üs bölgesinin açılışını yapan Bakan Soylu, görevli jandarmalarla da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla hitap etmesinin ardından askerlerin ailelerini arayarak yeni yıllarını tebrik eden Bakan Soylu, Tendürek Dağı'nın yıllar sonra terörden temizlendiğini belirterek, açılışını yaptıkları üs bölgesinde teknolojinin en geniş imkanlarının kullanıldığını söyledi.

Bakan Soylu, “Bundan tam 100 yıl önce yedi düvel, emperyalistler bu ülkeyi işgal etmeye kalkmışlardı. 'Ya istiklal ya izmihlal' diyen ecdadımız, Allah'a hamdolsun ki bize büyük bir miras bıraktılar. Onlara minnettarız ve müteşekkiriz. Bugün bize bıraktığı mirasla birlikte dünyanın umudu olan bir Anadolu, dünyanın umudu olan bir Türkiye var" dedi.

Yakılan ateşin başında beraberindekilerle zaman geçirip Necip Fazıl Kısakürek'in "Destan" şiirindeki "Çatla Sodom Gomore, patla Bizans ve Roma" mısrasını okuyan Bakan Soylu, yeni yılın ilk gününde ise jandarmalarla kahvaltı yapıp, Ağrı Dağı'na karşı fotoğraf çektirdi.

Bakan Soylu'nun bölgeden Şırnak'a geçmesi bekleniyor. Bakan Soylu'ya Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez de eşlik etti.

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