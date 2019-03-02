Bakan Soylu: 'Yıl başından itibaren PKK'ya 16 bin 244 operasyon gerçekleştirdik'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt'ta bir düğün salonunda muhtar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Burada konuşan Bakan Soylu terörle mücadele konusunda önemli mesajlar verdi.

Türkiye'de tam 40 yıldır PKK terörünün sürdüğünü anlatan Bakan Soylu, şunları kaydetti: "Bunu pek söylemezler ama darbe dönemlerinin ortaya koyduğu fitnelerden, özellikle 1980 darbesinin zararlı çıktılarından biri PKK terör örgütüdür. Bir yanıyla ülkenin geri kalmışlığı, bir yanıyla geçmişten gelen ihmal ve yanlışlar zincirinin, bir yanıyla darbeci zihniyetin sivil siyaseti baskılamasının, bir yanıyla da yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki sonuçlarından bir tanesidir. Şu veya bu sebeple Türkiye'ye büyük, üzücü maliyetleri olmuştur. Çok insanımızı kaybettik, kalkınmamıza, gelişmemize, sadece Doğu ve Güneydoğu'da değil, ülkenin her yerinde ilerlemememize teşkil etmiş bir meseledir. Bin yıldır bu topraklarda birlikte yaşayan insanları birbirine düşürmeye çalışan bir örgüttür. Sadece etnik köken değil, Alevi Sünni kavgasını da körüklemeye çalışmıştır. DHKP-C ile de temastadır, PKK, FETÖ ile yağ baldır. Türkiye'de güzel Cumhuriyetimize karşı hangi yapılanma söz konusuysa PKK onun destekçisi ve ortağıdır. Bugüne kadarki mücadelemiz silahlı mücadele eksenindeydi. Olay olurdu, biz de operasyon yapardık. Olay sonrası operasyon stratejisiyle bu meseleyi bitirmeye çalışıyorduk fakat Türkiye özellikle 15 Temmuz'daki silkinmeyle beraber terörle mücadelede stratejisini de değiştirmiştir. Birincisi artık silahlı mücadelede olay sonrası değil, kesintisiz operasyon yapıyoruz. Bunları sürekli takip ediyoruz. Dağda, kırda, bayırda, şehirde, sınır ötesinde Afrin'de, Azez'de, Mare'de, El-Bab'da, nerede olursa olsun terör örgütüne nefes aldırmıyoruz." ifadelerini kullandı.

"26 ŞUBAT İTİBARIYLA PKK'YA YÖNELİK 16 BİN 244 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİK"

Soylu, terörle mücadelede her türlü teknolojik imkanı kullandıklarına işaret ederek, şöyle devam etti: "Kendi ürettiğimiz yerli malı silah, ekipman, İHA ve helikopterlerimizle bunu yapıyoruz. Sadece bu yıl başından itibaren 26 Şubat itibarıyla PKK'ya yönelik 16 bin 244 operasyon gerçekleştirdik. Bu az bir rakam değildir. Yine sadece PKK'ya yönelik operasyonlarımız 2017'de 60 bin 733'tü, 2018 sonu itibarıyla 60 binden 104 bin 534'e ulaştı. Bu rakamlar Batı'nın hayal bile edemeyeceği rakamlardır. Stratejimizdeki beka meselesiyle ilgili kısım ise terörizmle mücadeledir. Türkiye bugüne kadar hep terörle mücadele etti ama bu sefer terörizmle de mücadele etmeye başladı. Yani terörün beslendiği, istismar ettiği ortamla, geri kalmışlıkla, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki illerimizdeki PKK'nın HDP eliyle, belediyeler eliyle ortaya koyduğu iklimle mücadele etmeye başladık. Öncelikle HDP'nin elindeki PKK ile iltisaklı belediyelere kayyum atadık ve PKK'nın şah damarını kestik. Şah damarı diyorum, çünkü dağ kadrosunun bütün lojistik desteğini, para desteğini buradaki belediyelerden sağlıyorlardı. Düşünebiliyor musunuz, belediyelerde çalışan personelin maaşlarından Kandil'deki dağ kadrosu için, PKK için kesinti yapıyorlardı. Kandil, belediyenin resmi aracıyla bombalı eylemler yapıyordu. PKK bayraklarıyla aracı donatıp terörist cenazelerine servis çekiyorlardı. Bize kayyum atadık diye kızıyorlardı ama bizden önce neredeyse her belediyede Kandil'den atanmış bir kayyum vardı. İnanmayan, Mardin'de şimdi yaşından başından utanmadan aday olan Ahmet Türk'e sorsun. Belediye Başkanı iken karşısına geçip ayak ayak üstüne atıp sigarasını yaktıran 17-18 yaşlarındaki teröristin kim olduğunu sorsun. İşte biz bu haldeki belediyelere görevlendirme yaptık."

Toplantıya AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat ve ile diğer ilgililer katıldı.

Beşir Kelleci