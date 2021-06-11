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Bakan Soylu: 'Yomra Belediye Başkanı'na yapılan silahlı saldırının zanlısı yakalandı'

Bakan Soylu: 'Yomra Belediye Başkanı'na yapılan silahlı saldırının zanlısı yakalandı'
Bakan Soylu: 'Yomra Belediye Başkanı'na yapılan silahlı saldırının zanlısı yakalandı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yomra Belediye Başkanı'na yapılan silahlı saldırının azmettireni ve zanlısının silahıyla birlikte, emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanı Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Trabzon'da bu sabah, Yomra Belediye Başkanı'na yapılan silahlı saldırının azmettireni de, zanlısı da silahıyla birlikte, emniyet güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Sn. Mustafa Bıyık'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Musa Erdoğan


 

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