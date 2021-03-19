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Bakan Soylu: “Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri 7 göçmeni darp edip can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı”

Bakan Soylu: “Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri 7 göçmeni darp edip can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı”
Bakan Soylu: “Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri 7 göçmeni darp edip can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri bu gece 7 göçmeni darp edip eşyalarını alıp ellerini plastik kelepçelerle bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı” açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu: “Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri 7 göçmeni darp edip can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı” - Tıkla İzle

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarının darp edip ellerini plastik kelepçe ile bağlayarak can yeleği olmadan denizde ölüme terk ettiği 7 göçmenden 2'si Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri bu gece 7 göçmeni darp edip eşyalarını alıp ellerini plastik kelepçelerle bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı. Sahil Güvenliğimiz 02.55'te 2 göçmeni canlı kurtardı, bir cansız bedene ulaştı. Kayıp olanları aramaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Türk Sahil Güvenlik birimlerinin göçmenleri kurtardığı ana dair görüntüleri de paylaştı.

Yunus Emre Kartal
 

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