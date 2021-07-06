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Bakan Soylu'dan Bahçeli'ye: Minnet ve şükran duyuyorum

Bakan Soylu'dan Bahçeli'ye: Minnet ve şükran duyuyorum
Bakan Soylu'dan Bahçeli'ye: Minnet ve şükran duyuyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı açıklamanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bulundu. Bakan Soylu, “Devletimizin terörle mücadele azim ve kararlılığına, kahraman güvenlik güçlerimize, edeben ifade ederim ki şahsıma ve mücadele arkadaşlarıma, büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Kartal
 

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