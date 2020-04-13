İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür

Bakan Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür
Bakan Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür

Dün akşam saatlerinde gelen istifa haberi üzerine MHP liderinin Twitter üzerinden yaptığı çağrı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Devlet Bahçeli arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün akşam saatlerinde istifa ettiği haberi gündeme düşmüş, bunun üzerine MHP Lideri Devlet Bahçeli attığı tweet'te, “Sayın Süleyman Soylu azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye'nin en hassas döneminde üstlendiği bakanlık görevini başarıyla yerine getirmiştir. Bizim temennimiz bu görevine kararlılıkla devamından yanadır” ifadelerini kullanmıştı.

Alınan bilgiye göre bugün Bahçeli'yi arayan Bakan Soylu'nun telefon görüşmesinde Devlet Bahçeli'ye hem nezaketi hem de ülkenin zor süreçlerden geçtiği her dönemde olduğu gibi dün akşam da kendisine yönelik devlet sorumluluğuna vurgu yapan çağrısı için teşekkür ettiği, Bahçeli'nin de devam kararından duyduğu memnuniyeti ve desteklerini ifade ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.