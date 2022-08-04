Bakan Soylu'dan cemevi saldırıları ve KPSS soruşturması ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) gerçekleştirilen ‘AFAD Acil Durum Kurulu 2022 Yılı 1. Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. “KPSS iddialarıyla ilgili Devlet Denetleme Kurulu (DDK) suç duyurusunda bulundu. Soruşturmadaki son durum nedir?” sorusu üzerine Bakan Soylu, “Devlet Denetleme Kurulu, Yükseköğretim Kurumu, ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla da Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Devlet işinin başında” cevabını verdi.

“Yargı, bir tutuklama, iki de ev hapsi kararı verdi”

Bakan Soylu, “Cemevlerine saldırılarıyla ilgili yeni bir gözaltı var mı?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Bulunduğu illerde değil Ankara'da bu saldırıyı yapabilme planı ve bütün bunlarla birlikte oluşturulmak istenen bir provokasyon var. Ben 6 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum. Bu tip olaylarda kendisini hep deliliğe veren ortaya çıkıyor. Ben 10 yıldır Ankara'da yaşıyorum ama bu üç adrese bir saatte gidemem. Nasıl oluyor da bu İzmir'den Eskişehir'e geçiyor ve Ankara'ya geçip bunu yapıyor. Bu eski Türkiye'nin ayak izleri. Yargı, bir tutuklama, iki de ev hapsi kararı verdi. Bu soruşturmanın bittiği anlamına gelmiyor. Soruşturma devam ediyor ve biz buradaki çapağı bulacağız.”

Ali Nargüner - Evren Doğru - Sadettin Aliusta

