Bakan Soylu'dan Cumhuriyet gazetesine 1 milyon liralık dava

İçişleri Bakanı Soylu'nun Avukatı Kızılca tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Müvekkilim Süleyman Soylu hakkında Cumhuriyet gazetesi tarafından 52 gündür 254'ü doğrudan Süleyman Soylu'ya yönelik olmak üzere toplam 313 haber ve köşe yazısı yayımlanmıştır. Müvekkilimin kişilik haklarını hedef alan bu haberlerin tamamen kurgu ve gerçeğe aykırı olduğu, hakaret, iftira içerdiği, haberlerin veriliş biçimleri dikkate alındığında haber verme hakkının kötüye kullanıldığı, bu faaliyetin de gazetecilik olmadığı çok net bir şekilde anlaşılmaktadır. Gelinen aşamada müvekkilimin 52 gündür sistematik bir şekilde maruz kaldığı saldırının ağırlığı ve kabul edilemez oluşu, saldırının ülke genelinde geniş bir kitleye ulaşacak şekilde alenen yapılmış olması, gerçeğe aykırı haberlerin içeriğinde yer alan hususlar, bu hususlara bilerek ve istenerek yer verildiğinin çok açık olması, bu süreçte odak olarak karşımıza çıkan gazete tarafından sistematik olarak ısrarla saldırıda bulunulması üzerine Cumhuriyet gazetesi aleyhine 1 milyon Türk Lirası manevi tazminata hükmedilmesi talebiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açılmıştır” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan