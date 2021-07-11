Bakan Soylu'dan 'Dünya Nüfus Günü' mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında, nüfus kayıtlarının geçmişten geleceğe kimliğin ve kültürün devamlılığını sağlayan en önemli hazinelerden birisi olduğunu belirten Bakan Soylu şu ifadelere yer verdi:

“Bir milletin tarihi mirasının en önemli bölümünü teşkil eden nüfus kayıtları, geçmişten geleceğe kimliğimizin ve kültürümüzün devamlılığını sağlayan en önemli hazinelerden biridir. Bu kıymetli hazineyi korumak amacıyla 190 yıl önce temelleri atılan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bugüne kadar üstlendiği sorumlulukları kararlılık ve yüksek bir vazife şuuruyla yerine getirmiştir. Teknolojik altyapısı, donanımlı kadrosu ve disiplinli çalışma düzeniyle Bakanlığımızın temel taşlarından biri olmuştur. Bin 87 hizmet birimi ile yıllık 35 milyonu aşkın kişiye doğum, evlilik, ölüm, Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybı, adres hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi düzenleme hizmetleri gibi pek çok hizmet veren Genel Müdürlük, diğer taraftan Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi, Kimlik Paylaşımı Sistemi, Mekânsal Adres Kayıt Sistemi, Adres Kayıt Sistemi, Nüfus Dijital Arşiv Projesi gibi dev projeleri başarı ile yürüterek Türkiye'de dijital dönüşümün öncüsü haline gelmiştir. ‘Geçmişi Koruyan, Geleceğe Değer Katan' bir anlayışla, Aziz Milletimizin hizmetinde görev ifa eden kıymetli nüfus çalışanlarının Dünya Nüfus Gününü kutluyor, mukaddes vatanın her köşesinde fedakârca görev yapan tüm Nüfus ve Vatandaşlık İşleri personelini saygıyla selamlıyorum.”



Ali Nargüner

