Bakan Soylu'dan HDP'li vekillere: ‘Milletvekiliniz adamın cebindeki telefonu çalıyor'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 Merkezi Yönetim bütçe ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in yanında bulunan terör örgütü üyesinin polisler tarafından gözaltına alındığı sırada skandal bir harekete imza atarak polisleri engelleyerek, arka cebindeki telefonu el çabukluğuyla alıp delilleri yok etme çabasına tepki gösterdi. Bakan Soylu HDP sıralarına dönerek “Tırnakçılığa alışmışsınız zaten, milletvekiliniz adamın cebindeki telefonu çalıyor telefonu laf atma. O telefonu asit kuyusuna atsanda içindekileri çözebilecek teknolojiye ulaştık biz” ifadelerini kullandı.

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