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Bakan Soylu'dan İHA'nın evlat nöbetindeki aileleri çektiği belgesele övgü

Bakan Soylu'dan İHA'nın evlat nöbetindeki aileleri çektiği belgesele övgü
Bakan Soylu'dan İHA'nın evlat nöbetindeki aileleri çektiği belgesele övgü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP önünde evlat nöbetine devam eden aileleri çadırda ziyaret etti. Bakan Soylu, bir kopyası kendisine hediye edilen İhlas Haber Ajansı (İHA) ve TGRT tarafından hazırlanan, evlat nöbetindeki ailelerin direnişinin yer adlığı belgeselden övgüyle bahsetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat ile birlikte 493 gündür HDP önünde evlat nöbetine devam eden aileleri eylem yaptıkları çadırda ziyaret etti. Burada çocukları teröristler tarafından dağa kaçırılan anne ve babalarla sohbet eden Bakan Soylu, sorun ve taleplerini dinleyerek not aldı. Bakan Soylu, ailelerle görüştükten sonra basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Tebrik ediyorum"

Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından kendisine İHA tarafından ailelerin eylemlerinin birinci yılı münasebeti ile hazırlanan belgesel hediye edildi. Belgeselin kopyasını İHA muhabirinden alan Bakan Soylu, "Allah razı olsun, elinize sağlık. Burayı çok iyi anlatan çok güzel bir belgesel olmuş. Tebrik ediyorum, Allah razı olsun" dedi.

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