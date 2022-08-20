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Bakan Soylu'dan kazaya ilişkin açıklama!

Bakan Soylu'dan kazaya ilişkin açıklama!
Bakan Soylu'dan kazaya ilişkin açıklama!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Nizip Otoyolundaki kazaya ilişkin olarak, "2 sağlık görevlisi, 2 İHA muhabiri, 3 itfaiyeci, 8 yolcu olmak üzere toplam 15 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başımız sağ olsun. Gaziantep Nizip Otoyolunda kazaya müdahale eden 112 Sağlık, İtfaiye ve polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu ilk belirlemelere göre; 2 Sağlık Görevlisi, 2 İHA Muhabiri, 3 İtfaiyeci, 8 yolcu olmak üzere toplam 15 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Valimiz, Emniyet Müdürümüz kaza yerindeler. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

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