Bakan Soylu'dan şehit Jandarma Kürşat Sel için başsağlığı mesajı

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Van Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Jandarmamız Kürşat Sert'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Jandarma Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Rabbim, şehidimizin ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin. Makamı âlî olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

Van Çatak ilçesi kırsalında, teröristlerle çıkan çatışmada Şehit düşen Kahraman Jandarma'mız Kürşat Sert'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve @Jandarma Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.



Rabbim, Şehidimizin ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin. Makamı âlî olsun inşallah. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 14, 2022

Yunus Emre Aytekin



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.