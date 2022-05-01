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Bakan Soylu'dan şehit Jandarma Teğmen Akdeniz için taziye mesajı

Bakan Soylu'dan şehit Jandarma Teğmen Akdeniz için taziye mesajı
Bakan Soylu'dan şehit Jandarma Teğmen Akdeniz için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-5 Operasyonunda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz için başsağlığı mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanı SüleymanSoylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eren Abluka-5 Operasyonu'nda Şırnak Cudi Dağı bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen kahraman jandarmamız İsmail Can Akdeniz'e Allah'tan rahmet, ailesi, jandarma teşkilatımız ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun inşallah Eren Abluka-5 Operasyonunda Şırnak Cudi Dağı Bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan Kahraman Jandarmamız Uğurcan Çakıcı'ya, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Mehmet Kalay
 

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