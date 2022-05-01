Bakan Soylu'dan şehit Jandarma Teğmen Akdeniz için taziye mesajı

İçişleri Bakanı SüleymanSoylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eren Abluka-5 Operasyonu'nda Şırnak Cudi Dağı bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen kahraman jandarmamız İsmail Can Akdeniz'e Allah'tan rahmet, ailesi, jandarma teşkilatımız ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun inşallah Eren Abluka-5 Operasyonunda Şırnak Cudi Dağı Bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan Kahraman Jandarmamız Uğurcan Çakıcı'ya, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Mehmet Kalay

