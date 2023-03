Bakan Soylu'dan sel açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Tarım ve Hayvancılık Bakanı Vahit Kirişci ile birlikte kameraların karşısına geçti. Selden sonra yapılan çalışmaları aktaran Bakan Soylu, “Selden yoğun olarak etkilenen 14 mahallede bin 978 ev, 134 iş yeri, 19 okul, 8 cami, 3 alt geçit var ama halen hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa'da 16 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bozova'da ise bir kaybımız var. 62 yaralı vardı, 60'ı taburcu oldu. Biri yoğun bakımda, biri de serviste. Yine Şanlıurfa'da sel afeti olduğu gün Adıyaman'ın Tut ilçesinde de, o sabah oraya da gitmiştik, sel afeti olmuştu. Orada da 2 vefat, 2 kayıp vardı. Bugün üçüncü vefatı, anneyi bulduk. 3 vefat, 1 kayıp. Zeynep Zümremiz de aranıyor halen. 8 de yaralı vardı, bunların hepsi taburcu oldu” dedi.

Sel bölgesinde görev alan personel ve araç sayısıyla ilgili de bilgi veren Bakan Soylu, “Toplam 4 bin 239 belediye personeli görev aldı. AFAD koordinasyonunda tüm illerden 2 bin 642 personel geldi. Bunda bütün kurumlarımız var. 2 bin 565 jandarma personeli, 740 emniyet personeli, yaklaşık 500'ün de üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri personeli şu anda çalışmalarına devam ediyorlar. Toplam 10 bin 686 personel. Bin 72 iş makinesi burada görev yaptı ve 810 da ulaşım aracı görev yaptı. Biraz önce de bahsettim, 13 konut ağır hasarlı ve yıkılma durumuna geldi, 317 iş yeri hasar gördü. Bunların bir kısmının tespiti yapıldı, bir kısmının tespiti yapılıyor. Onun için hem buranın defterdarlığı, hem Antalya Vergi Dairesi Müdürlüğü, hem de Kumluca Kaymakamlığımız ve buradaki arkadaşlarımızla tespitler yapılıyor. Yine 812 araç hasar gördü, bunların bir kısmı pert, bir kısmı da tamire muhtaç. Yine bin 499 eşya zararı var evlerde. Yani toplamda 2 bin 641, 225 de araç yediemine çekilmiş oldu” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara ilk ödemelerin gerçekleştirildiğini söyleyen Bakan Soylu, ”Şu ana kadar yapılan ödemeler konusunda şunu ifade etmek istiyorum. Zarar tespiti yapılan bin 161 vatandaşımıza can suyu ödemesi olarak AFAD tarafından 10'ar bin lira, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfları tarafından 10'ar bin lira, aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi tarafından da 5'er bin lira ilk etapta, hiçbir hasar tespiti yapmadan sadece gördüğümüzle yetinip yaptığımız yardımın toplamı 25'er bin lira yardım yapıldı. Bunun yanı sıra iş yerlerine de 10'ar bin lira can suyu ödemesi gerçekleştirildi. Konutlarla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eşya yardımıyla ilgili çalışıldı. Genelde usulümüz şudur: Yüzde 60-70'ini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yüzde 30'unu da AFAD karşılar ve burada arkadaşlarımızın tespit ettikleri hasar miktarı da verilir. İş yerleriyle ilgili Ticaret Bakanlığımız ile konuştuk. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla TESKOMB, Ticaret Bakanımızın takibiyle iş yerleriyle ilgili bir kaynağı valiliğimize intikal ettirecek ve iş yerlerindeki hasarın tazminleri de giderilmiş olacak. Diğer taraftan araçların zarar ve tanzimleriyle ilgili de arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor. Zannediyorum hafta sonuna kadar bir noktaya kadar da gelir. Oradaki adım da atılmış olacak. Bu esnada hayatını kaybetmiş vatandaşlarımızın ailelerine de her türlü destekte bulunuldu ve bulunulmaya da devam edilecek. Allah rahmet eylesin” dedi.

Tarihi eserler tahliye ediliyor

Şanlıurfa'da selden zarar gören müzelerin deposunda bulunan tarihi eserlerin tahliye edildiğini söyleyen Bakan Soylu, ”Şanlıurfa'nın tarihsel bir mirası da var, bize bıraktığı, milletimize bıraktığı, geleceğe bıraktığı. Gerek Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, gerekse de Mozaik Müzesi. Arkeoloji Müzesi'yle ilgili ilk günden itibaren bir çalışma başladı ve Arkeoloji Müzesi'nin sergi alanında bir problem yok ama alt katta, depolarda, kazı alanlarından gelen envanterde problem olmamasını temin etmek için o 10 dönümlük arazi su doluydu. O sular boşaltılıyor. Bir noktaya kadar da boşaltıldı. Orada çok dikkatli bir çalışma yapılıyor. Hem İl Kültür Müdürü, Müze Müdürü, arkeologlar, hocalar, hepsi oradalar ve orada itinayla bir çalışma ortaya koyuyorlar. Tekrar söylüyorum, sergi alanında, üst katlarda herhangi bir problem söz konusu değil. Çünkü bu müze çok kıymetli bir müze, sadece Şanlıurfa'nın değil, bizim tarihimizin en önemli miraslarından birisi. Depolarda 65 bin adet eser bulunmaktaydı. Bunun 40 bininin tahliyesi tamamlandı. Yaklaşık 25 bininin tahliyesi de şu anda ilgili hocalar ve sorumlular çerçevesinde devam ediyor. Biz oraya özel bir çalışma da yaptık. Milli Savunma Bakanımızla birlikte orada sadece jandarma ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizden askerlerimiz tahliyede hocalara nezarette bulunuyorlar. Çünkü eserlerin her biri çok kıymetli. Aynı zamanda Emniyet Müdürlüğümüzün KOM ve istihbarat ekipleri de orada bulunuyorlar. Yine Şanlıurfa Müzesi'nin, yani bu Arkeoloji Müzesi kompleksinin içerisinde yer alan Haleplibahçe Mozaik Müzesi'nin içerisinde de selden kaynaklı sorunlar ortadan kaldırılmış ve mozaiklerin temizlenme işlemine başlanmıştır. Yapılan bu işlemlerin tamamı da kameralarla izlenmekte ve takip edilmektedir” dedi.

"Bu akşam ya da yarın bitireceğiz"

Sadece bir mahalle dışında diğer mahallelerde temizlik çalışmalarında sona gelindiğini söyleyen Bakan Soylu, “Bir mahalle hariç, o da hemen Karakoyun Deresi'nin kenarındaki Akabe Mahallesi'nde temizlik yüzde 75 bitti. Diğerlerinde yüzde 90-95'in üzerinde. İnşallah bu akşam, yarın akşam temizliği tamamen bitirmiş olacağız” diye konuştu.

Şinasi İnan



