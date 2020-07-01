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Bakan Soylu'dan yaralı korucuya ziyaret

Bakan Soylu'dan yaralı korucuya ziyaret
Bakan Soylu'dan yaralı korucuya ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van ziyareti kapsamında geçtiğimiz günlerde teröristlerce düzenlenen EYP’li saldırıda yaralanan güvenlik korucusunu ziyaret etti.

Sabah saatlerinde Van'a gelen Bakan Soylu, beraberindekilerle ilk olarak batan tekneyi bulmak için Van Gölü'nde yürütülen arama kurtarma çalışmalarını yerinde incelemişti. Bakan Soylu, daha sonra beraberindekilerle geçtiğimiz günlerde Çaldıran ilçesi Yukarı Yanıktaş Mahallesi Tavşan Tepe mevki'inde yapımı devam eden üs bölgesinin inşaat alanının emniyeti sağlayan güvenlik korucularının nöbet değişimini sağlamak üzere bölgeye giden araca PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca uzaktan kumandalı olduğu değerlendiren EYP ile düzenlenen saldırıda yaralanan güvenlik korucusunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabında yapılan açıklamada ise “Bakanımız Süleyman Soylu, Çaldıran'da teröristlerin el yapımı patlayıcıyla saldırısında yaralanan güvenlik korucumuz Ahmet Kaplan'ı tedavi gördüğü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde ziyaret etti” denildi.

Bakan Soylu, ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

Yılmaz Sönmez
 

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