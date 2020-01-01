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Bakan Soylu'dan yeni yılda sınırdaki askerlere ziyaret

Bakan Soylu'dan yeni yılda sınırdaki askerlere ziyaret
Bakan Soylu'dan yeni yılda sınırdaki askerlere ziyaret

İçişleri Bakanı Soylu, jandarma ve polis kontrol noktalarında güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'le birlikte yılbaşını Mehmetçik ile geçirmek üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesine hareket etti. Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'nda yoğun sisten dolayı inemeyen uçak, Van Ferit Melen Havalimanı'na indi. Hava koşullarının elverişsiz olmasından dolayı helikopteri de kalkmayınca Hakkari'ye karayolu ile gitti. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Yeni Köprü Jandarma Kontrol Noktası ile aynı güzergahta olan Depin Polis Kontrol Noktası'na uğrayan Bakan Soylu ve beraberindekiler, buradaki güvenlik güçlerinin yenini yılını kutladı.

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