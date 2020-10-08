Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından dev operasyon başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilde yapılan analizlerde uyuşturucu riski en yüksek iller arasında İzmir, İstanbul, İzmir, Antalya ve Adana ile birlikte Gaziantep'in de yer aldığını açıklamıştı. Soylu'nun açıklamasının ardından Gaziantep'te 670 polis, helikopter, drone, dedektör köpekler ve zırhlı araçlarla dev narko-asayiş operasyonu start aldı. Bey, Eyüpoğlu ve Yukarıbayır mahallelerinde gerçekleştirilen operasyonlar 24 saat sürerken, cadde ve sokakların köşe başları polisler tarafından tutuldu. Operasyonun gerçekleştirdiği mahalleye giriş çıkışlar kontrol altına alınırken, belirlenen adreslerde ise geniş çaplı arama yapıldı. Havadan helikopter ve drone ile her saniyesi anbean takip edilen operasyonda 19 kişi gözaltına alınırken 3 kilo uyuşturucu madde ele geçildi.

670 polisle 28 adrese eş zamanlı operasyon

Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in de katıldığı operasyonda toplam 670 polis ile 28 ikamet, 62 umuma açık iş yeri, 280 araç ve bin 762 şahıs üzerinde arama yapıldı. Aramalarda 1 kilo 395 gram esrar, 1 kilo 95 gram eroin, 526 gram metamfetamin (ateş-buz), 165 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 5 adet hassas terazi, 4 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonda 19 şüpheli ise gözaltına alındı.

Çocuklar film izler gibi izledi

Sabahın erken saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden operasyonlarda sokaktaki genç ve çocuklar da kimlik kontrolünden geçirildi. Polisleri görünce evlerinden çıkmayan çocuklar ise olanları film izler gibi izledi.

Resul Yanbul

