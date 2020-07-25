Bakan Soylu'nun başkanlık ettiği Mersin'deki güvenlik toplantısı sona erdi

Merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi'ndeki yeni valilik binasında akşam saatlerinde başlayan toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ve İçişleri Bakan yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mersin Valisi Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Kd. Albay Oğuz Bavbek ve İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Necip Çarıkçıoğlu ile diğer ilgililerin katıldığı toplantıda, Bakan Soylu yetkililerden bilgi aldı.

Hüseyin Kar - Kıymet Gökçe