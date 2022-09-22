Bakan Soylu'nun danışmanı Harun Akın'ın acı günü

Orhangazi'nin yetiştirdiği önemli siyasetçilerden olan ve halen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanlığını yürüten Harun Akın'ın annesi Sabahat Akın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 92 yaşındaki Sabahat Akın'ın cenazesi ikindi vakti Gölyaka Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından burada son yolculuğuna uğurlandı. Sabahat Akın'ın cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Bursa Valisi Yakup Canbolat, milletvekilleri, eski milletvekilleri, siyasetçiler, bürokratlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Musa Öztürk



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, resim ve metnine ulaşmak için Abone kısmına ulaşınız.