Bakan Soylu'nun dikkat çektiği Bodrum'daki 75 metre kare ev kirası 2 bin lira

Yıllardır en pahalı turizm kenti olarak bilinen Bodrum'daki ev fiyatları yükselmeye devam ediyor. Pandemi döneminde büyükşehirlerden kaçan vatandaşlar ilçede ev bulmakta zorlanıyor. 75 metrekare bir evi kirası 2 bin liralara yükselirken aynı ev 800 bin liradan satışa çıkarılıyor.

Memurlar kaçıyor

Bodrum'a tayini çıkan devlet memurları ise ev kiralarının görünce ilçenin en uzak bölgesi olan Mumcular mahallesinde oturmayı tercih ediyor. Günde işe gidiş, dönüş 80 kilometreyi gözden çıkaran memurlar kırsal bölgelerde oturuyor. Kırsal bölgelerde ev bulamayan memur kesimi kiraların yüksek olması nedeniyle ekonomik sıkıntıya düşüyor. Birçok memur ilçeden tayin istiyor.

Kiralar 2 bin bin liradan 60 bin liraya kadar ev kirası

75 metrekarenin üzerindeki evlerin kira fiyatları ise dudak uçuklatıyor. Havuzlu bahçeli 100 metrekarelik bir evin kirası ise 10 bin liradan başlıyor. Eğer dayalı döşeli ful eşyalı bir ev kiralamak isteyenler için bu fiyat 2 katına çıkıyor. Bodrum'daki ev fiyatları 2 bin liradan başlayıp 60 bin liraya kadar yükseliyor. Sezonluk ev kiralamak isteyenleri ise bu fiyatların 2 katını ödüyor.

Yıllık peşin isteniyor

Bodrum'dan ev kiralamak isteyenler sadece kiranın yüksek olmasıyla karşı karşıya kalmıyor. Ev sahipleri yıllık, 6 aylık peşin birde depozito istiyor eğer emlakçıdan ev bulduysa birde 1 kira bedeli de emlakçıya ödüyor. 6 aylık peşin depozito ve emlakçı komisyonu ile birlikte Bodrum'da bir evi kiralamak için en az 20 bin lira ödemesi gerekiyor.

Komut fiyatlarında ciddi bir artış var

Ev kiralarının yüksek olmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ilçede kiraların yükseldiğini belirterek “Özellikle salgından sonra büyük kentlerden Bodrum'a talep çok arttı. Sadece Bodrum'a değil diğer kıyı kentlerinede çok arttı. Bodrum bu konuda 1',nci sıradaki kent. Bodrum'da yaşamak kolay çünkü evler müstakil ev bahçeli ve deniz kıyısındasınız. O yüzden insanlar burayı daha çok tercih etmeye başladılar. İnsanlar bütçelerinizde zorlayarak buralara gelip ev satın almaya ev bulamadıysa da kiralamaya başladılar. Buda ister istemez büyük bir talep oluşturdu. Arzında kısıtlı olmasıyla kiraları ve emlak fiyatları çok ciddi bir şekilde artış gösterdi. Bodrum'daki mevcut konut stoku 2'inci komutlarla beraber yeterli. 144 bin civarından komut var Bodrum'da buda doğal olarak konut başı 3 kişi değerlendirirsek 450 bin civarında bir nüfusa tekabül eder. Bodrum'da maksimum ağırlığı budur” dedi.

Bodrum'da emlakçılık yapan Cemal Demirci ise 75 metrekarelik bir evin kirasının 2 bin liradan başladığını ifade ederek “mobilyasız 2 oda bir saçık mutfak salon 75 metre kare bir evin fiyatı 2 bin liradan başlıyor. 2 bin 500 liralık bir evin metre karesi 80 metrekaredir. İstanbul'dan Bodrum'a yerleşen vatandaşlarımızda evin küçük olması konusunda problemlerle karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımız bizde 2 + 1 evde oturuyoruz ama 180 metre kare evimiz diyorlar. Bu fiyatların asıl nedeni imar çok düşük olduğu içindir. Bodrum'da yüzde 20 imar kullanılıyor. İnşallah fiyatlar düşer çünkü birde arada kalıyoruz. Bu fiyatları belirleyenler bizler değiliz. Arz - talep meselesi talep var arz yok. Şu anda komut kiralama veya satın alma fiyatlarının düşeceği de görülmüyor” ifadelerini kullandı.