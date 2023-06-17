Bakan Tekin'den öğretmenlere zorunlu hizmet affı müjdesi

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından, öğretmenler tarafından sıkça gündeme getirilen zorunlu hizmet affının 16 Haziran itibari ile gerçekleştirileceğini bildirdi. Ayrıca, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu Desteklenmesi Projesi (PİKTES) çerçevesinde kadrolu öğretmenliğe geçen personelin de proje kapsamında çalışmalarının hizmet sürelerine dahil edileceğini duyurdu. Bakan Tekin, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Öğretmenler Odası sohbetlerimizde sıkça sorulan zorunlu hizmet affı 16.06.2023 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olacak. İlgili arkadaşlara hayırlı olsun. Bilhassa deprem bölgesindeki öğretmenler odası sohbetlerimizde konuştuğumuz, kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerimizin, proje kapsamındaki çalışmaları hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerini de karşılayacağız.”

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.