Bakan Tunç'tan İsviçre'de yapılan provokasyona kınama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsviçre'nin Zürih kentinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk bayrağına yönelik provokasyonu kınadı. Terör örgütü PKK yandaşlarının bu eylemlerine izin veren İsviçre makamlarını hukuka uygun hareket etmeye davet eden Bakan Tunç, "İsviçre'den beklentimiz bu eyleme katılanların ve destek verenlerin yargı önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır” ifadelerine yer verdi.

Oğuzhan Halil Özbek

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