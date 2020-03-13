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Bakan Turhan açıkladı: Türkiye'den 9 ülkeye daha seyahat yasağı

Bakan Turhan açıkladı: Türkiye'den 9 ülkeye daha seyahat yasağı
Bakan Turhan açıkladı: Türkiye'den 9 ülkeye daha seyahat yasağı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Korona Virüs tedbirleri kapsamında ''Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya yapılan uçak seferleri 17 Nisan'a kadar durdurulacak'' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Bilim Kurulu'nun önerileri ile, YHT, Marmaray gibi ulaşım araçlarında dezenfekte ve temizlik işlemleri sürekli olarak yapılmaktadır. Dün okulların tatil edilmesi ile otogarlarda yolcu yoğunluğu yaşanmaya başladı. Ankara İstanbul, YHT hatlarımızda 13-14-15 Mart tarihlerine ilave hat sefer koyduk.

9 ÜLKEYE SEYAHAT YASAĞI

Havayolunda ise, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika Avusturya, İsveç ve Hollanda yarın 08.00'den itibaren 17 nisan tarihine kadar durdurulacak.

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