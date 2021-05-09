Bakan Varank, 140 bin doz aşıyı saklayabilen buzdolabının üretildiği fabrikayı inceledi

Bakan Varank, İstanbul'daki programı kapsamında, endüstriyel mutfak ekipmanları sektöründe 130'dan fazla ülkeye ihracat yapan Öztiryakiler firmasını ziyaret etti. Bakan Varank'a ziyaretinde Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki eşlik etti. Heyetle tesisin üretim ve Ar-Ge alanlarını gezen Bakan Varank, fabrikada yerli ve milli olarak üretilen ürünleri ve özellikle yurt dışına satışa hazırlanan aşı saklama dolabını yakından inceledi.

Bakan Varank, Öztiryakiler Firması'nın, endüstriyel mutfak konusunda Türkiye'nin en büyük firmalarından olduğunu belirterek, “Firmamız birçok katma değerli ürün üretiyor. Paslanmaz çeliği adeta sanata dönüştürüp endüstriyel ürünler tasarlayan ve üreten bir firmamız. Endüstriyel mutfak dediğimizde sadece pişirme kısmı yok. Bunun yanında soğutucuları, ısıtıcılar, yemek pişirmeyle ilgili bütün malzemeler bunun içine giriyor” açıklamasını yaptı.

Varank, söz konusu Ar-Ge merkezinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescilli olduğunu ifade ederek, “Bu Ar-Ge merkezinde kendi geliştirdikleri, Ar-Ge'sini yaptıkları ürünleri de seri şekilde üretip dünyaya satıyorlar. Cirolarının yüzde 60'ını ihracatları oluşturuyor. Dünyanın 130'dan fazla ülkesine ihracat yapabiliyorlar. Ben gerçekten fabrikayı gezmeden önce böyle bir yatırımı beklemiyordum, çok etkilendim” değerlendirmesinde bulundu.

Varank, söz konusu 140 bin dozdan fazla aşıyı saklayabilen aşı saklama dolabının Ar-Ge'nin önemine en güzel örneklerinden olduğunu aktararak, “Biliyorsunuz aşılarla birlikte eksi 80 derecelerin üzerinde soğutma yapabilen buzdolapları gündeme gelmişti. İşte Öztiryakiler böyle bir dolabı çok kolay bir şekilde tasarladı ve üretti. Bu buzdolabı 140 bin dozdan fazla aşıyı saklayabilecek kapasitede bir dolap. Boyutlarına baktığınızda eczanelerde, hastanelerde çok rahat kullanılabilecek bir dolaptan bahsediyoruz. İşte bizim katma değerli üretimden kastımız budur” ifadelerine yer verdi.

Yakın zamanda Öztiryakiler firmasının Japonlarla ortaklığa giriştiğini belirten Varank, “Dünyanın bu alanda faaliyet gösteren en önemli firmalarından bir tanesi Öztiryakiler'e ortak oldu. Firmamızın hedefi 10 yıl içinde dünyada ilk 3'e girmek. Böyle örnek firmalarımızla, katma değerli üretimle Türkiye'yi kalkındırma hamlemizde önemli işler başaracağız" açıklamasını yaptı.

Mustafa Cenik - Ömer Faruk Karataş