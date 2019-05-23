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Bakan Varank: '2022 yılında araçlarımızı caddelerimizde göreceğiz'

Bakan Varank: '2022 yılında araçlarımızı caddelerimizde göreceğiz'
Bakan Varank: '2022 yılında araçlarımızı caddelerimizde göreceğiz'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz günlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yapılan sunuma ilişkin açıklama yaptı. Yeni süreçte her şeyin planlandığı gibi gittiğinin altını çizen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “2019 yılı sonunda bir prototip ortaya çıkacak, 2022 yılında inşallah araçlarımızı caddelerimizde göreceğiz”

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