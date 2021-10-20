Bakan Varank: '21 farklı ülkeden 127 üst düzey araştırmacıyı ülkemize kazandırdık'

Bir günlük Trabzon programı kapsamında bugün havayolu ile şehre gelen Bakan Mustafa Varank, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Bakan Mustafa Varank, sözlerine dün son yolculuğuna uğurlanan Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm milletimize baş sağlığı dileyerek başladı. Varank, “Kendisi karakteriyle, azmiyle, ortaya koyduğu işlerle, inancı ve duruşuyla herkese örnek teşkil eden bir insandı. Hayatını, sağlığını, varlığını bağımsız Türkiye idealine ve davasına adamıştı. Biz gençlerimize her fırsatta tarihimizi işaret ederek Nuri Kılligil'leri, Vecihi Hürkuş'ları hatırlatıyor, bu isimleri hayatlarında örnek almalarını tavsiye ediyoruz. İşte Özdemir Bayraktar ağabeyimiz de tıpkı onlar gibi bir davaya inanmış, bunun çetin mücadelesini vermiş ve daha da ötesine geçerek inandıklarını hayata geçirebilmiş bir şahsiyetti. İnşallah, geride bıraktığı eserlerle, yetiştirdiği nesillerle öldükten sonra da bu millete, bu topraklara hizmet etmeye devam edecek” diye konuştu.

Türkiye'yi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi olan bir ülke haline getirmeyi amaçladıklarını belirten Bakan Varank, “Ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen araştırma projesi yarışmaları da işte bu amaca hizmet ediyor. Bu yarışmalarla hem öğrencilerimizin merak duygusunu tetikliyor hem de ilgi duydukları bilimsel alanlarda çalışmalarını teşvik ediyoruz. Böylece proje yapma kültürünü gençlerimize kazandırma yolunda çok önemli bir adım atmış oluyoruz. Bu yarışmalara katılan öğrencilerimiz, ileride kendi girişimlerini kuracak, buluşlar çıkaracak, büyük projelerin bir parçası olacaklar. Onların ortaya koyacağı parlak çalışmalar da inşallah ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişimine önemli katkılar sunacak” şeklinde konuştu.

“İşte bugün ortaokul düzeyindeki 15. Yarışmamızın ödül törenini düzenliyoruz” diyen Bakan Varank, “Bu yarışmalara toplamda 15 binin üzerinde proje başvurusu yapıldı, daha da önemlisi bu başvurular 81 ilimizin tamamından geldi. Bölgesel aşamayı geçen 204 projenin sahibi 314 öğrencimiz final yarışmasında ter döktü.

Final aşamasında 90 proje birincilikten teşviğe kadar farklı kategorilerde ödüller almaya hak kazandı. Ödül kazanan öğrencilerimizi de canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Tabi şunu bilmenizi isterim, bu yarışmaya başvuru yapan her öğrenci aslında bir kazanan konumundadır. Öğrencilerimizin buradan elde ettikleri tecrübe, onların hayatına büyük katkılar sunacak. Bu sebeple ben başvuru yapan öğrencilerimizin her birini ayrı ayrı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“Uluslararası rekabet çok çetin şekilde devam ediyor”

Bilişim çağı olarak da adlandırılan günümüzde uluslararası rekabetin çok çetin şekilde devam ettiğini kaydeden Bakan Mustafa Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu rekabetin belirleyicisi de artık sadece fiyat değil. O günler geride kaldı. Artık rekabet bilimsel ve teknolojik araştırmalar, geliştirilen yeni ürünler üzerinden yapılıyor.

İşte bu yüzden, erken yaşlardan itibaren bilimsel bakış açısı ve araştırma kültürünü kazanmış insan kaynağı yetiştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Malumunuz bilimsel çalışmalar, ülke ekonomilerine yüksek katma değer oluşturduğu gibi ülkelerin teknolojik dönüşümünü de tetikliyor. Biz de ülke olarak bu dönüşümü her yönüyle gerçekleştirerek dünya ülkeleri arasındaki gücümüzü arttırmanın azim ve kararlılığı içerisindeyiz. Bu kapsamda faaliyete geçirdiğimiz en önemli uygulamalardan birisi Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı. İlk çağrısını 2018 yılında açtığımız bu programla uluslararası camiadaki öncü bilim insanlarının çalışmalarını ülkemize taşımalarını sağlıyoruz. Gelen bilim insanlarına çok kapsamlı imkân ve destekler sunuyoruz. Biz bu programı ilan ettiğimizde; hayal kurmayın, Türkiye'ye kim gelir de bilimsel araştırma yürütür şeklinde kendi ülkesinden bihaber söylemlerde bulunanlar oldu. Biz birileri gibi bilim insanlarımızı sloganlarla değil, bizzat somut adımlarla destekledik, desteklemeye devam ediyoruz. İşte bunun sonucu olarak, açtığımız ilk çağrıya 152'si Türk vatandaşı 91'i yabancı uyruklu olmak üzere 243 araştırmacı başvuruda bulundu. Başvurular sonunda 21 farklı ülkeden 127 üst düzey araştırmacıyı ülkemize kazandırdık. Bu kişiler, Harvard, Stanford, Oxford, Cambridge, Columbia Üniversiteleri gibi dünyanın en önde gelen araştırma üniversitelerinde, Amazon, Apple, Bosch, Volvo gibi küresel Ar-Ge şirketlerinde edindikleri deneyimleri Türkiye'ye taşıdılar.”

Bakan Mustafa Varank, bu yıl ISEF Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması ile Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması'nda çok büyük başarılar elde ettiklerini de hatırlatarak “ISEF yarışmasında 14 projemizden 10'u, Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışmasında ise 6 projemizden 5'i ödül aldı.

Bu başarı, son yıllarda yakaladığımız en büyük başarı. Ben buradaki evlatlarımızın da ilerde uluslararası bilimsel çevrelerde hem kendilerini hem ülkemizi başarıyla temsil edeceğine inanıyorum.Tabi başarılarımız sadece bunlarla sınırlı değil. Uluslararası arenada düzenlenen bilim olimpiyatlarında sadece 2021 yılında 5 altın, 19 gümüş, 30 bronz ve 2 mansiyon derecesi kazandık. Bu başarılarla bizleri gururlandıran pırıl pırıl bilim aşığı gençlerimiz büyük ve güçlü Türkiye'yi çok daha ileriye taşıyacak. Verdiğimiz desteklerle altın çağını yaşayan bilim ve araştırma ekosistemimiz sayesinde, buna benzer ve daha nice başarılara hep birlikte şahitlik edeceğiz” dedi.

"Hayal etmeden tasarlamak, bilim ve teknolojide yenilik üretmek mümkün değildir”

Bilim ve teknoloji alanında her şeyin hayal etmekle başladığına dikkat çeken Bakan Varank “Hayal etmeden tasarlamak, bilim ve teknolojide yenilik üretmek mümkün değildir. Dolayısıyla sizlerin bu yaşlarda bilimsel çalışmalara yönelmeniz çok önemli. Sizleri hayal kurmaya teşvik eden bu yarışmaları düzenleyerek önemli bir misyonu yerine getiren TÜBİTAK'taki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizlerden isteğim, hayal etmeyi bırakmadan, yolunuza çıkan engellere aldırış etmeden, bıkmadan usanmadan bilimsel çalışmalarınıza devam etmeniz. İnandığınızda, cesur olduğunuzda, girişimci bir ruha sahip olduğunuzda hayallerinizin bile ötesine geçebilirsiniz. Bilim yolunda atacağınız her adımda devletimizin imkânlarını yanınızda bulacağınızı bilmenizi isterim. Bu duygularla 15. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın ülkemize, gençlerimize ve bilimsel çalışmalara ilgi duyan herkese hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ersen Küçük - Ozan Köse

