Bakan Varank: 'Bu iftiracılara cevabı rakamlar versin'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bir televizyon kanalında sarf edilen “TÜİK'e göre yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 11 artmış. Peki üretim arttıysa sanayide elektrik tüketimi niye düştü?” eleştirilerine rakamlarla yanıt verdi. Bakan Varank, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Yalan habercilikte ihtisaslaşmış FOX televizyonu, yine gerçekleri eğip bükerek vatandaşımızın aklını bulandırma peşinde. Pandemiye rağmen Türkiye'nin sanayi üretimi artıyor. Tüm veriler de bu artışı doğrular nitelikte. Bu iftiracılara cevabı biz değil rakamlar versin” ifadelerini kullandı.

Bakan Varank'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımda yer verdiği grafiklere göre, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) elektrik tüketiminde 2020 yılında Covid-19 salgınının da etkisiyle nisanda yüzde 30,8, mayısta yüzde 29,4, temmuz ayında yüzde 3,7 düşüş gözlenirken, haziranda 9,3, ağustosta yüzde 14, eylülde yüzde 7,8, ekimde yüzde 9, kasımda yüzde 8,4 ve aralıkta yüzde 9,8 yıllık bazda artış yaşandı.

İlker Turak