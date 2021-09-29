Bakan Varank: 'İklimlendirme sektöründen 2 bin 700'ün üzerinde projeye 411 milyon lira destek sağladık'

İklimlendirme sektöründen 2 bin 700'ün üzerinde projeye 411 milyon lira destek sağladık. Önümüzdeki dönemde de sektörün gelişimini takip ederek, yapacağınız yatırımları, geliştireceğiniz projeleri destekleyeceğiz” dedi.

Bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Isıtma, Soğutma ve Klima Fuarı ISK-SODEX İstanbul 2021, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlikte gündem üzerine değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank, konuşmasının ardından stantları gezerek katılımcı firma temsilcileri ile sohbet etti.

“İhracatta yılsonu itibariyle ilk kez 210 milyar doları geçip bir rekora daha imza atacağız”

Açılış programında konuşan Bakan Varank, “Covid-19 pandemisinin zirvesi diyebileceğimiz 2020 yılında hem hükümetler hem de ekonomik aktörler zor bir sınavdan geçti. Bu dönemde Türkiye, Cumhurbaşkanımız liderliğinde uyguladığı etkin politikalarla dünya genelinden pozitif ayrışan nadir ülkelerden biri oldu. 2020 yılında yakaladığımız yüzde 1,8'lik büyüme ile Çin'in ardından en yüksek büyüme kaydeden 2. ülke oldu. Bunun tesadüfi bir büyüme olmadığı 2021 yılının ilk ve ikinci çeyreğindeki performansımızla ispatlandı. Bakınız ekonomimiz bu sene ilk çeyrekte yüzde 7,2; ikinci çeyrekte ise yüzde 21,7 oranında büyüdü. Tabii burada asıl sevindirici husus sanayi üretiminin bu büyümede lokomotif görevi görmesi. İkinci çeyrek büyümesinin alt bileşenlerine baktığımızda, imalat sanayinin yüzde 43,4'lük büyümeyle ekonominin asıl itici gücü olduğunu görüyoruz. TİM Başkanımız değindi, büyümede olduğu gibi ihracatta da rekor bir artış söz konusu. Ağustos ayı ihracatımız yıllık bazda yüzde 52 artmış durumda. İlk 8 aylık ihracatımız ise 140 milyar doları geçti. İnşallah yılsonu itibariyle Cumhuriyet tarihinde ilk kez 200 milyar hatta 210 milyar doları geçip bir rekora daha imza atacağız. İhracatımızın yaklaşık yüzde 95'inin imalat sanayi ürünleri olduğu düşünüldüğünde burada da siz değerli sanayicilerimizin büyük bir başarısı söz konusu. Tabii ekonomimizin gösterdiği bu olumlu performansa uluslararası kuruluşlar da kayıtsız kalamıyor. İşte, OECD geçen hafta yayımladığı Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5,7'den yüzde 8,4'e güncelledi. Benzer bir yukarı yönlü güncellemeyi önceki gün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's da yaptı. Birilerinin kara propagandası devam ede dursun. Güneş balçıkla sıvanmıyor; yatırım, istihdam, üretim ve ihracat tam gaz yoluna devam ediyor” dedi.

“Teknoparklarda iklimlendirme alanında faaliyet gösteren firma sayısı 71'e ulaştı”

İklimlendirme sanayisinin ülke ekonomisinin büyümesinde önemli bir etken olduğunu belirten Bakan Varank, “İmalat sanayi içinde önemli bir yere sahip olan iklimlendirme sektörünün bu performansa katkısı çok büyük. Bakınız bugün itibarıyla sektördeki 15 binin üzerinde işletmede 500 bine ulaşan istihdam söz konusu. Son 5 yıla baktığımızda düzenli bir atışla 2020 yılında 4,7 milyar dolar ihracata yaklaştığını görüyoruz. 2021 yılı beklentisi ise yaklaşık 6 milyar dolar. Hamdolsun diğer sektörlerde olduğu gibi iklimlendirme sektöründe de kayda değer gelişmeler dikkat çekiyor. Biz de bakanlık olarak sektörün gelişimine azami düzeyde destek olmaya çalışıyoruz. Gerek kurduğumuz altyapılarla gerekse sağladığımız teşviklerle siz değerli yatırımcılarımızın yanında yer alıyoruz. Tabii burada da daha yüksek katma değerli üretim yapılmasını sağlamak temel önceliğimiz. Bu kapsamda sektörün test ihtiyaçlarını karşılamak üzere TSE Tuzla Yerleşkesinde iklimlendirme sistemleri ile ilgili bir ihtisas laboratuvarı kurduk. Çok yüksek yatırım maliyeti gerektiren bu proje ile üreticilerimize akredite ve son teknolojiyi kullanan laboratuvar alt yapısını hazır bir şekilde sunuyoruz. İzmir'de de ESSİAD'ın yürütücüsü olduğu kapsamlı bir test ve analiz laboratuvarı kurulumu projesini değerlendiriyoruz. Bu laboratuvarın özellikle Avrupa'ya ihracat için aranan Eurovent akreditasyonu almasını hedefliyoruz. Bu yönüyle ülkemizde bir ilki başaracak olan bu proje ile ilgili gelişmeleri önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız. Bunun yanında, sektörün teknolojik kapasitesini geliştirmek üzere Teknoparklar ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerini de aktif bir şekilde kullanıyoruz. Bugün itibarıyla teknoparklarda iklimlendirme alanında faaliyet gösteren firma sayısı 71'e ulaştı. İklimlendirme sektöründe olup da bünyesinde Ar-Ge ya da Tasarım merkezi kurulumunu desteklediğimiz 24 firmamız bulunuyor. Ben şahsen sektörün önemi ve firmalarımızın büyüklüğünü düşününce bu sayının daha da artması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

“İklimlendirme sektöründen 2 bin 700'ün üzerinde projeye 411 milyon lira destek sağladık”

“Tabii altyapı desteklerimizin yanında yatırımların teşviki konusunda da sizlere büyük kolaylıklar sağlıyoruz” diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Varank, “İklimlendirme sektörü yatırımları yeri, büyüklüğü ve teknoloji düzeyine göre değişen oranlarda teşvik sistemimizden faydalanabiliyor. 2012 yılından bu yana iklimlendirme cihazları üretimine yönelik 49 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. Teşvik sistemi kapsamında bu yatırımlara içeriğine göre vergi, enerji, altyapı, nitelikli personel ve yatırım yeri konularında destekler sağlıyoruz. KOSGEB, TUBİTAK ve kalkınma ajanslarımız da uyguladıkları kapsamlı programlarla iklimlendirme sektörünün gelişimine destek oluyor. Bu kurumlarımız Ar-Ge, ticarileşme, ihracat, kapasite geliştirme gibi pek çok konuda sektör firmalarımızın projelerine finansal destek sağlıyor. Hükümetlerimiz döneminde bu kurumlarımız aracılığıyla iklimlendirme sektöründen 2 bin 700'ün üzerinde projeye 411 milyon lira destek sağladık. Önümüzdeki dönemde de sektörün gelişimini takip ederek, yapacağınız yatırımları, geliştireceğiniz projeleri destekleyeceğiz. Siz yeter ki üretin, istihdam sağlayın, ihracat yapın. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Aslında burada bir konunun altını çizmek isterim. Önümüzdeki dönemde sektörün performansının daha da artmasını ve hızlı bir büyüme yaşanmasını bekliyoruz. Çünkü Covid-19 pandemisiyle birlikte kapalı alanlardaki hava kalitesinin önemi bir hayli arttı. Özellikle iş ve okul ortamlarında etkin taze hava sistemlerinin bulunması bulaş riskini ciddi oranda azaltıyor. İç ortamlardaki havalandırmanın iklimlendirme sektörü ürünleri ile sağlandığı düşünüldüğünde iç ve dış pazarda büyük bir talep artışı olacağı aşikar. Bu yüzden ben siz değerli sektör temsilcilerinden bu talep patlamasına hazırlıklı olmanızı ve gerekli yatırım planlarınızı şimdiden yapmanızı tavsiye ediyorum. Dediğim gibi biz her zaman sizlerin destekçisiyiz. Gelin hep birlikte bu fırsatı değerlendirip ülkemizin ekonomik kalkınmasını hızlandıracak işlere imza atalım” ifadelerini kullandı.