Bakan Varank: 'Kılıçdaroğlu ‘4 milyon abonenin elektriği kesik' dedi, Enerji Bakanımız doğruyu açıkladı'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve bakanlığı tarafından Karaman'a kazandırılan projelerin açılışını yapmak üzere kente geldi. Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser ile Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve partililer tarafından karşılanan Bakan Varank, sırasıyla Valilik, Karaman Belediyesi, AK Parti İl Başkanlığı ve MHP İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Varank yaptığı ziyaretlerin ardından Karaman'a kazandırılan projelerin açılışını yapmak üzere Piri Reis Kültür Merkezi'ne geçti.

"Kılıçdaroğlu ‘4 milyon abonenin elektriği kesik' dedi, Enerji Bakanımız açıklama yaptı, 278 bin abonenin elektriği kesik"

Bakan Varank, programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesi ve açıklamalarını değerlendirdi. Şu anda İzmir, Aydın, Mersin, Adana ve Antalya'da belediyelerin ana muhalefetin elinde olduğunu belirten Bakan Varank, "Buralar tarım kentleri. Buralarda çiftçiler var. Madem belediyeler bedava elektrik verebiliyor, hadi kurun santralleri çiftçilere bedava elektrik verin. Elinizi kim bağlıyor. Neden çiftçiler arasında ayrım yapıyorsunuz. Belediyeyi almak için bu yalanı uydurup çiftçileri mi kandıracaksınız, vatandaşları mı kandıracaksınız? Bizim böyle sallamasyonlara karnımız tok. Bu, emin olun siyaset değil. Siyaset sahada yapılır. İcraatla, projelerle yapılır. Bunun gibi 37 projenin açılmasıyla yapılır. Önümüzdeki dönemde destekleyeceğimiz projelerin imzasını atmakla yapılır. Yalan söyleyerek belki saf, temiz vatandaşlarımızı kandırabilirsiniz ama siyasette yol alamazsınız. İşte bugün bir tartışma var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun elektrik parasını ödemediği için elektrikleri kesildi. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki ‘4 milyon abonenin Türkiye'de elektriği kesik.' Şimdi Enerji Bakanımız bir açıklama yaptı, tüm Türkiye'de abone gruplarında sadece 278 bin abonenin elektriği kesik. 4 milyon nerede, 278 bin nerede. Biz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

"Biz şehirlerimizi ve bölgelerimizi ülke ekonomisinin yapı taşları olarak görüyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin son 20 yıllık dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde çok büyük kalkınma hamlelerini hayata geçirildiğini ifade ederek, "Eğitimden sağlığa, ulaşımdan kentleşmeye, sanayiden teknolojiye kadar birçok alanda devrim niteliğinde atılımlar yaptı. Bu çabalarımız neticesinde elde ettiğimiz başarıların, kaydettiğimiz ilerlemelerin en yakın şahitleri sizlersiniz. Bizim devraldığımız Türkiye ile bugünün Türkiye'si arasında hangi açıdan bakarsanız bakın kıyaslanamayacak derecede büyük fark var. İçeriden ve dışarıdan yapılan tüm engellemelere rağmen ülkemiz; üretimde, istihdamda, ihracatta, milli gelirde rekorlar kırarak bugünlere geldi. Hamdolsun aynı kararlılıkla da yolumuza devam ediyoruz. Tabi burada, elde ettiğimiz başarılar kadar üzerine titrediğimiz bir husus daha var. O da, ülkemizin her şehrinin bu büyüme ve ilerlemeden azami ölçüde faydalanabilmesi. Çünkü biz, şehirlerimizi ve bölgelerimizi ülke ekonomisinin yapı taşları olarak görüyoruz. Onlar ne kadar güçlü olursa ülkemizin ekonomisi de o derece güçlü olur. Bu nedenle, hükümetlerimiz döneminde Bölgesel Kalkınma yaklaşımını temel bir politika alanı olarak belirledik. Bakanlığımız himayesinde yürütülen bu politika ile şehirlerimizin potansiyelini harekete geçirmek ve rekabet güçlerini artırmak üzere çok yoğun mesai harcıyoruz. Kalkınma ajanslarımız ve bölge kalkınma idarelerimiz aracılığıyla sayısız planlama ve analiz çalışması yapıyoruz. 81 ilimizin tamamında kapsamlı destek programları uyguluyor, etkili yatırımlar yapıyoruz. Bakınız bugüne kadar 26 kalkınma ajansımız vasıtasıyla kamu, sivil toplum ve özel sektörden gelen 24 binden fazla projeye 15 milyar liranın üzerinde destek sağladık. Benzer şekilde, 4 Bölge Kalkınma İdarelerimizle kamu kurumlarının, mahalli idarelerin ve üniversitelerin 6 bine yakın projesini hayata geçirdik. Tüm illerimiz gibi, Karaman da bu desteklerden ziyadesiyle faydalandı. Bildiğiniz gibi Karaman, Mevlana Kalkınma Ajansımız ve KOP Bölge Kalkınma İdaremizin faaliyet alanında yer alıyor. Her iki kurumumuz da kuruldukları günden bu yana ilimizin ihtiyaçları ve öncelikleri doğrultusunda çok önemli destekler sağladı, sağlamaya da devam ediyor. İşte bugün bu kurumlarımızın destekleriyle hayata geçen tam 37 projenin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Eğitimden tarıma, kırsal kalkınmadan turizme kadar birçok alanı ilgilendiren bu projelerin yatırım tutarı 33 milyon liranın üzerinde. Her biri birbirinden değerli bu projeler, ilimizin çiftçilerine, turizmcilerine, esnafına, kadınlarına ve gençlerine hizmet ederek Karaman'ın ekonomisine güç katacak" dedi.

"Pandemi süreci tarımın ne kadar stratejik bir alan olduğunu bir kez daha gösterdi"

Projelerden bazılarına değinen Bakan Varank, "Malumunuz tarımın Karaman ekonomisinde ağırlığı büyük. Son dönemde sanayi anlamında çok başarılı atılımlar elbette yapıldı. Ama tarım ve tarıma dayalı sanayi hala lokomotif sektör. Pandemi süreci tarımın ne kadar stratejik bir alan olduğunu bir kez daha gösterdi. Dolayısıyla Karaman gibi illerimizde tarımsal üretim potansiyelinin daha da ileri taşınması ülkemiz için kritik. Bu nedenle biz de Karaman'da tarımsal sulama projelerine ağırlık verdik. KOP idaremizin uyguladığı Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programıyla il genelindeki 19 farklı köy ve beldede modern sulama altyapısı kurduk. Bu projelere aktardığımız kaynak miktarı 20 milyon liranın üzerine çıkmış durumda. Sulu tarımı kolaylaştıran bu projeler sayesinde önümüzdeki dönemde Karaman'ın tarımsal üretiminin katlanarak arttığına hep birlikte şahitlik edeceğiz. Tabii Karaman'ın potansiyelini sadece tarımla açıklamak yeterli olmaz. Genç ve dinamik nüfusu da Karaman'ın en büyük sermayesi. Bu nedenle KOP idaremizle tarıma ağırlık verirken, Mevlana Kalkınma Ajansımızla da sosyal kalkınma konularını öncelikli olarak çalışıyoruz" diye konuştu.

Bakan Varank, Umuda Smaç Projesi ile Karamanlı gençlerin birçok dalda spor eğitimi almalarına imkan tanıyacak fiziki ve teknik altyapılar kurduklarını da hatırlatarak, "Sporun yanında gençlerin dijital teknolojilerdeki becerilerini artıracak eğitimleri de yine bu projede kurduğumuz atölyeler vasıtasıyla vereceğiz. Böylece gençlerin yüksek teknolojili alanlarda istihdam edilmelerini kolaylaştıracağız. Ajansımız eliyle katkı verdiğimiz bir diğer önemli alan da mesleki eğitim. Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Programı çerçevesinde desteklediğimiz 6 proje ile eğitim kurumlarımızın fiziki altyapılarını iyileştirdik. Ayrıca, birçok yeni atölye kurup önemli makine ve teçhizatları da okullarımıza kazandırdık" şeklinde konuştu.

"Toplam bütçesi 16,3 milyon lira olan 6 projeyi daha şehrimize kazandıracağız"

Konuşmasında Karaman ile ilgili 2 müjdeyi de paylaşan Bakan Varank, "KOP idaremize sunulan ve Karaman'ın ekonomisine katkı sağlayacak olan 2022 yılı projelerini dün buraya gelmeden onayladım. Bu kapsamda toplam bütçesi 16,3 milyon lira olan 6 projeyi daha şehrimize kazandıracağız. Bunlardan 2 tanesi yine sulama altyapısı ile ilgili. Yaklaşık 12 milyon lira bütçesi olan bu projelerle 167 hektar alanı daha modern sulama sistemlerine kavuşturacağız. İdaremizin destekleyeceği diğer 4 proje de bitkisel üretim ve hayvan refahına yönelik. Mevlana Kalkınma Ajansımızın müjdeleriyle devam edecek olursak, ajansımız da İl Özel İdaresiyle birlikte Karaman'ın turizm potansiyelini ileri taşıyacak yeni bir proje başlatıyor. 10 milyon lira bütçeli bu projeyle ildeki iki önemli turizm bölgesi olan Karadağ Değle Ören Yerinde ve Manazan Mağaralarında üstyapı ve peyzaj düzenlemeleri yapılacak. Böylece bu alanlar turizme açılacak, Karaman daha fazla turizm geliri elde edilebilecek. Her iki kurumumuz adına müjdesini verdiğim bu projelerin imza törenlerini de bugün burada huzurlarınızda gerçekleştireceğiz. Böylece projelerimiz resmen başlamış olacak. Çünkü biz laf değil, icraat üretiriz. Karaman sahip olduğu köklü kültürü, verimli toprakları, doğal kaynakları ve nitelikli insan kaynağı ile çok daha büyük bir potansiyele sahip. Biz de bir terzi misali ilimizdeki gelişmeye açık alanları tespit ediyor, yenilikçi projelerimizle bunları ekonomiye kazandırmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de inşallah bu projelerin devamı gelecek. Siz yerel paydaşlarımızdan aldığımız güçle Karaman'ın üretim, ihracat ve istihdamını artıracak yeni projeler başlatacağız. Hep birlikte Karaman'ı hak ettiği konuma ulaştırmak için daha çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Karadağ Değle Ören Yeri ve Manazan Mağaraları üstyapı ve peyzaj düzenlemelerinin yapılması için protokol imzalandı. Daha sonra bakanlık tarafından Karaman'da yaptırılan projelerin toplu açılışı yapıldı.

Mehmet Dağlı - Ali Rıza Dağlı