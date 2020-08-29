Bakan Varank: 'MESS Teknoloji Merkezi ile ülkemiz, dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan ikinci büyük yatırım, Kocaeli'nde son bir yılda yapımı tamamlanan 40 farklı fabrikanın toplu Ataşehir'de gerçekleşti. Açılışta ilk konuşmacı olarak kürsüye çıkan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bugün hepimiz Türk sanayisiyle, girişimcisiyle bir kez daha gurur duyacağız. Bugün herkes, Türkiye'nin yeni sanayi politikalarını, reel sektörün canlılığını ve teknoloji geliştirme alanında geldiği noktayı sahadan örnekleriyle çok net bir biçimde görecek” dedi.

Geçtiğimiz sene bu dönemde ticaret savaşlarını ve küresel ekonominin geleceğini konuşuyorduk diyen Bakan Varank, “Herkesin kafasında bambaşka senaryolar vardı. Ancak, kimsenin aklında olmayan hepimizin başına geldi. Covid-19'la birlikte müesses nizam sarsılırken yeni düzenler kurulmaya başladı. Tüm dünya bu süreçte, üretimin değerini tekrar kavradı. Gördük ki, basit bir maske üretimi bile çok kıymetliymiş, Avrupa'da ülkeler bir maske için bile birbirleriyle çatışacak hale gelebilirmiş. Salgınla birlikte pek çok ülkenin gündemine giren; yerlilik, millilik ve kendi kendine yetebilme kavramlarını, biz zaten 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizin merkezine koymuştuk. İşte Stratejimizin bel kemiğini oluşturan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı da bu anlayışın en somut yansımalarından birtanesi. Hamle programın en temel amacı, cari açık verdiğimiz kritik sektörlerdeki ürünleri yerli imkân ve kabiliyetlerle üretmek. Tabi bunu yaparken çok yenilikçi bir yaklaşım izliyoruz. Böylece kaynak ve zaman tasarrufu sağlamanın yanında, bir ürünün fikirden pazara her aşamasındaki gelişimini bizzat izleyebiliyoruz. Bu yönde bir sanayi politikası Türkiye'de ilk defa uygulanıyor” dedi.

“Türkiye sanayisini yeni bir zirveye taşıyacağız”

Bakan Varank, “Hamle Programı, üretimde hedeflediğimiz yapısal dönüşümün temel kaldıracı olacak ve Türkiye sanayisini yeni bir zirveye taşıyacağını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “Bugün ayrıca Kocaeli'nde sadece 2 OSB'de yapımı son 1 senede tamamlanan 40 fabrikanın resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Bu fabrikaların 32 tanesi İMES OSB'de, geri kalan 8'i ise Makine İhtisas OSB'de yer alıyor” dedi.

“Ülkemizde 40 fabrika aynı anda açılıyor. İşte Bu Türk sanayicisinin, Türk Ekonomisinin başarısıdır”

Bakan Varank, “Açılacak tesisler arasında; Dünyanın en yeni döküm fabrikası, Avrupa'nın kendi alanında en büyük makine parkuruna sahip fabrikası, Avrupa'nın tek çatı altındaki en büyük entegre ve akıllı kompresör fabrikası, ve Ülkemizin en büyük aydınlatma fabrikası gibi dikkat çekici örnekler var. Yine bu fabrikalar içinde; Otomotiv yan sanayinde ilk defa yerlileştirilecek ürünleri üretenler var, Paslanmaz çelik üretenler var, yüzce 100 ihracata çalışanlar var. Böylesine bir çeşitlilik, sanayimizin yarınları için bizleri gerçekten çok heyecanlandırıyor, çok umutlandırıyor. Sayın Cumhurbaşkanım, Sanayinin rekabet gücünü artırması, üzerinde önemle durduğumuz bir başka husus. Üretim öncesi ve sonrası süreçlerde, teknolojinin nimetlerinden ne kadar faydalanıyorsanız, rekabet gücünüz de verimliliğiniz de o denli artıyor. İşte Bugün açacağımız MESS Teknoloji Merkezi, başta kendi üyeleri olmak üzere Türk sanayisinin teknolojik kabiliyetlerini artırmayı hedefliyor. Bu yatırımla ülkemiz, dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezine sahip oldu. Bakanlığımız, KOBİ'lerimizin verimliliğini artıracak, rekabetçiliğini güçlendirecek, yalın üretim ve dijital dönüşüme geçişini kolaylaştıracak çalışmalara son dönemde hız verdi” şeklinde konuştu.

“Teorik ve uygulamalı eğitimlerin bir arada verildiği model fabrikalar kuruyoruz”

Bakan Varank, “Halihazırda Ankara ve Bursa'da model fabrikalarımız faaliyette. Kayseri ve Konya'daki fabrikalar açılışa hazır; Mersin, Gaziantep ve İzmir model fabrikaları da Ekim başı gibi tamamlanmış olacak. Ankara'daki model fabrika eğitimlerine katılan firmalardan çok müspet geri dönüşler alıyoruz. Şimdiye kadar 150'ye yakın KOBİ bu eğitimlerden faydalandı. 14 firmaya ise uzun vadeli eğitimler verildi ve akabinde bu eğitimlerin etkisi ölçüldü. Sonuçlar bize şunu gösteriyor: Bazı firmalarda yüzde 140'a varan verimlilik artışları gerçekleşti. Firmaların üretim maliyetlerinde yüzde 10 ile yüzde 18 aralığında düşüşler oldu. Firmaların çoğu artık fazla mesaiye ihtiyaç duymadıklarını belirtiyorlar. Baktığımızda, Fabrikanın altyapısında değişen bir şey yok, yeni bir yatırım ya da ilave bir makine temini yok. Çalışan, aynı çalışan ama bahsettiğim tüm bu olumlu değişiklikler sadece alınan eğitimler ve danışmanlık sayesinde oluyor. Yine, imalat sanayinde dijital dönüşümü teşvik etmek üzere KOSGEB'le yürüttüğümüz özel bir program var. KOBİGEL adını verdiğimiz bu programın amacı hem teknolojiyi geliştiren, hem de bu teknolojileri kullanan KOBİ'lerin sayısını artırmak. Bunun için; büyük veri, nesnelerin interneti, akıllı sensörler ve endüstriyel robot gibi alanlarda işletmelerimize 1 milyon liraya kadar destek veriyoruz. Sanayinin dijital dönüşümü alanında dünyadaki eğilimleri de çok yakından takip ediyoruz. Ocak ayında, Dünya Ekonomik Forumu'na bağlı 'Dördüncü Endüstri Devrimi Merkezleri Ağı'na üye olduk. Yarınların teknolojilerini birlikte geliştirip, bu teknolojileri herkesin kullanımına eşit ve adil bir biçimde sunacak politikaları beraber çalışacağız. Dünyadaki en iyi uygulama örneklerini yakından takip ederken, ülkemizde geliştirilen yenilikçi işleri dünyaya duyuracağız. İşte açılışını yaptığımız MESS Teknoloji Merkezi, forumla yaptığımız bu işbirliğine de ev sahipliği yapacak” şeklinde konuştu.

Bugün açılacak fabrikalar, Hamle Programının ilk sonuçları ve MESS Teknoloji Merkezi reel sektöre eşsiz katkılar sunacağını altını çizen Varank, "Bu ülke için elini taşın altına koyan, seferberlik ruhuyla çalışan, fikri ve nakdi sermayesini üretime adayan bütün girişimcilerimize yürekten teşekkür ediyor” dedi.

Mustafa Biçer