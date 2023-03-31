Bakan Varank: 'Pazartesi günü Cumhurbaşkanımıza ilk Togg'u teslim edeceğiz'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB binası basın merkezinde, KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) Programı'nın sonuçlarını açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi.

“(Muhalefet) Mevcut durumu araştırmadan, göz boyayıcı vaatler ortaya koymaya çalışıyorlar”

Bakan Varank burada yaptığı konuşmada, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, “Türkiye'ye yedi cumhurbaşkanı yardımcılığı ile bir kaos düzeni vadeden Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu, depremlerden sonra farklı açıklamalar yaptı. Bunlardan biri de şöyle: Teşvikler verip insanları afet bölgelerinde yatırım yapmasını sağlayacağız. Bakınız biz zaten depremde yıkıma uğrayan ilçeleri Cazibe Merkezleri Programı kapsamına dahil ettiğimizi ve bu ilçeleri en üst seviye teşviklerden faydalandıracağımızı ilan etmiştik. İşte görüyorsunuz, muhalefetin en büyük sorunu bu. Aynısını Amerika'dan ithal danışmanları ile hazırladıkları sözüm ona vizyon belgelerinde de yaptılar. Mevcut durumu araştırmadan, göz boyayıcı vaatler ortaya koymaya çalışıyorlar. Bizim zaten hayata geçirdiğimiz ne varsa bulun bunu vaat olarak vatandaşlarımızın önüne koyuyorlar. İnsan bir şey söylemeden önce onunla ilgili araştırma yapmaz mı? Ama derdiniz iş yapmak değil göz boyamak olunca demek ki hiçbir şeyin önünü arkasını araştırmadan bu vaatleri ortaya atıyorsunuz” dedi.

Varank, tüm işletmeler tarafından dijital dönüşümün ve verimliliğin rekabetçilikteki en önemli husus olduğunun artık net bir şekilde görülebildiğini belirterek, hem üretim süreçleri hem de pazarlama ve satış faaliyetleri açısından dijitalleşmenin artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu savundu.

Dönüşmekten kaçanların ya da değişime ayak uyduramayanların zamanla geride kalacağını ve rekabet güçlerini kaybedeceğini dile getiren Bakan Varank, “Bu manada biz, KOBİGEL başlığı altında 2019 yılından bu yana ‘İmalat Sanayinde Dijitalleşme' çağrılarına çıkıyoruz. KOSGEB'in bu desteği sayesinde imalatçı KOBİ'lerin üretim süreçlerini dijitalleştirmelerine, verimliliklerini artırmalarına, üretim kalitelerini yükseltmelerine ve en önemlisi saniyede kullanılabilecek dijital teknolojilerin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesine katkı sağlıyoruz” dedi.

2022 yılının sonunda KOBİGEL'in kapsamını verimlilik ve rekabetçilik başlıkları ile genişlettiklerini ve destek limitlerini de artırdıklarını hatırlatan Varank, “Daha önce işletme başına 1 milyon lira olan destek üst limitini, dijitalleşme başlığında 2 milyon liraya, yeni ilave edilen rekabetçilik ve verimlilik projelerine vereceğimiz desteği de 1,5 milyon liraya çıkardık” diye konuştu.

“Toplamda bin 685 imalatçı KOBİ'ye 2 milyar 42 milyon liralık destek vereceğiz”

KOBİGEL destek programı kapsamında sistemde 6 bine yakın başvuru olduğu bilgisini veren Varank, şu ifadeleri kullandı:

”KOBİ'lerimizin gösterdiği bu yoğun ilgi emin olun bizi ziyadesiyle memnun etti. Bu esasında KOBİ'lerimizin dünyayla rekabet edebilmek için neler yapmaları gerektiği hususunda farkındalıklarının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Artık doğru zamanda doğru teknolojilere yatırım yapan bir Türkiye var. Dijitalleşme başlığında toplamda 311 işletmemizin projeleri için 340 milyon liralık destek sağlayacağız. Verimlilik ve rekabetçilik başlığında ise 1,7 milyar lira bütçeye sahip bin 374 projenin desteklenmesine karar verdik. Yani toplamda bin 685 imalatçı KOBİ'ye 2 milyar 42 milyon liralık destek vereceğiz.”

Bakan Varank, ikinci Togg'un kime ve ne zaman verileceğinin sorulması üzerine, “İnşallah Pazartesi günü Emine Hanım ile beraber sipariş ilk siparişi veren Cumhurbaşkanımıza araçlarını teslim edeceğiz. Ardından da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den randevumuzu aldık, inşallah ikinci aracı da Aliyev'e teslim etmeyi planlıyoruz. Bundan sonra şirket planlamalarına göre diğer araçların teslimlerine başlayacak” ifadelerini kullandı.

Mustafa Cenik - Hüseyin Samet Öksüz

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