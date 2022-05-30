Bakan Varank: 'Pensilvanya'nın, Stockholm'ün gündemini rehberlik edinen ana muhalefetin başkanıdır'

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 61. Olağan Genel Kurulu düzenlendi. Genel Kurula Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ve Genel Kurul Delegeleri katıldı.

Bakan Varank burada yaptığı konuşmasında, Türkiye sınırları dışındaki ilk TEKNOFEST'i Azerbaycan'da büyük bir coşku ve başarıyla gerçekleştirdiklerini dile getirerek, teknolojide “tek millet iki devlet” ilkesi ile iki ülkeyi çok daha ileri noktalara taşıyacaklarını belirtti.

Bakan Varank, teknolojide imza atacakları gelişmeyi gençlerin öncülüğünde yapacaklarını ifade ederek, kendilerine inandıkları takdirde gençlerin yapabileceklerinin sınırı olmaması sayesinde yapabileceklerini söyledi.

“Daha düne kadar, bu proje ilk bizim aklımıza gelmişti diyenler yine bildiğimiz düşmanlıklarıyla projeye saldırmaya devam ediyor”

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilk fidanın dikildiğini hatırlatarak, “Tamamlanıp hizmete açıldığında burası da İstanbul'a kazandırdığımız diğer eserler gibi gerçek bir başyapıt olacak. Devasa büyüklükteki yeşil alanları ve modern sosyal tesisleriyle, mega kentin güzelliğine yakışır, dünya standartlarında bir mekana İstanbul kavuşmuş olacak. Ama bakıyorsunuz, daha düne kadar, bu proje ilk bizim aklımıza gelmişti diyenler yine bildiğimiz düşmanlıklarıyla eleştirileri ile projeye saldırmaya devam ediyorlar” dedi.

“Bunlar Avrupa'da, Amerika'da imrenerek gezdikleri, öve öve bitiremedikleri parkları milletimize reva görmüyorlar”

Gezi Parkı olaylarına atıf yapan Bakan Varank, şunları söyledi:

“Gezi parkındaki 3-5 ağaç için ülkeyi yakıp yıkanlar, ülkenin en büyük çevre projelerine karşı çıkıyorlar. Hani nerede sizin sözümona çevreciliğiniz? Hani nerede sizin sözümona yeşil sevdanız? Siz değil miydiniz hayran hayran New York'ta Central Park böyle güzel, Londra'da Hyde park şöyle güzel diye anlatanlar, bizim ülkemizde neden böyle parklar yapılmıyor diyenler, bunlar Avrupa'da, Amerika'da imrenerek gezdikleri, öve öve bitiremedikleri parkları milletimize reva görmüyorlar.”

“Bir kişinin iftiraları ile Cumhurbaşkanımızın yurt dışına çıkacağını düşünmek gerçekten büyük bir cahillik”

Bakan Varank, Türk milletine en iyisi sunmanın derdinde olduklarını ifade ederek, “İşte dün bu ‘istemezükçü' zihniyete 560 bin İstanbullu gereken cevabı verdi. İstanbul emin olun sel oldu, akın akın o alana geldi. Ama ben bu vesileyle ayrı bir noktaya siyaseten değinmek istiyorum. Dün sadece yaptırmayız diyen zihniyete bir cevap verilmedi. Cumhurbaşkanımıza yurt dışına kaçacak iftirasını atanlara, Atatürk Havalimanı'nda tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi dün güçlü bir cevap verildi. Siyaset sahnesine çıktığı ilk günden itibaren milletiyle yol yürüyen Cumhurbaşkanımıza ağababalarının güç yetmezken, bir kişinin iftiraları ile Cumhurbaşkanımızın yurt dışına çıkacağını düşünmek gerçekten büyük bir cahillik” diye konuştu.

“15 Temmuz'da, ‘Ben milletimle duracağım' diyen Cumhurbaşkanımıza yurtdışına kaçacak iftirasını atmak, büyük bir rezillik”

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabında kaçmak diye bir kelime olmadığını herkesin bildiğine dikkati çekerek, “Siyasi hayatını da bunu adeta ispat ederek yaşamıştır. Bir şiirden ötürü hapse atılmayı göze aldı ama bu ülkeden kaçmadı. 15 Temmuz gecesi Marmaris'teyken kaldığı otelin sahibi kendisine ne teklif etti biliyor musunuz? Hemen şuradan tekneye atladığınızda 15 dakika sonra Yunan karasularına gidiyoruz. Gelin ben sizi tekneye bindireyim, sizi bu ülkeden kaçırayım. Çünkü şu anda Marmaris'e gelen üç tane helikopter var' dediler. Ama Cumhurbaşkanımız bunu asla kabul etmedi. ‘Ben milletimle duracağım. Milletimle beraber mücadele edeceğim' dedi. Şimdi böyle bir insana yurtdışına kaçacak iftirasını atmak, büyük bir rezillik” ifadelerini kullandı.

“Biz teröristlere vuruyoruz, terör destekçilerine haddini bildiriyoruz ama ses bu kişiden (Kılıçdaroğlu'ndan) geliyor”

Bakan Varank, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine ilişkin, “Peki bu zat bu iftirayı nasıl bir dönemde atıyor? Teröre açıktan destek veren İsveç ve Finlandiya'ya, terörle arana mesafe koymadıkça NATO'ya girmenize müsaade etmeyiz dediğimiz, sınırlarımız dışında terörü kazıma harekatlarımıza her gün bir yenisini daha eklediğimiz ve yeni bir büyük mücadele ilgili bilgi verdiğimiz bir dönemde bu zat Cumhurbaşkanımıza bu iftirayı atıyor. Biz teröristlere vuruyoruz, terör destekçilerine haddini bildiriyoruz ama ses bu kişiden geliyor” dedi.

“Pensilvanya'nın, Stockholm'ün gündemini rehberlik edinen ana muhalefetin başkanıdır”

Varank, şöyle devam etti:

“FETÖ'nün istismar ettiği alanları ABD'de dahi ellerinden alıyoruz, ses yine bu kişiden geliyor, FETÖ'nün düşman bellediği vakıflara bu kişi saldırıyor. İşte tablo ortada. Eğer bu ülkede Yurt dışı sevdalısı bir siyasi varsa, bizzat oralardan talimat alan bir siyasi varsa, bu zat, Pensilvanya'nın, Stockholm'ün gündemini rehberlik edinen ana muhalefetin başkanıdır. Böyle gayri milli bir muhalefet anlayışıyla biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim amacımız Türkiye'yi tam bağımsız, kendi siyasi politikalarını tasarlayıp üreten bir ülke haline getirmektir. Allah'ın izniyle de Türkiye'yi bu noktalara taşıyacağız. Türkiye, başkasının ağzının içine bakan değil, kendi çıkarları neyi gerektiriyorsa onu uygulayan bir ülke olacak. Bu yolda da çok önemli mesafeleri kaydettik.”

Milli teknoloji hamlesi vizyonuyla, sanayi başta olmak üzere ekonomim her alanında atılımlar yapılan tarihi bir dönem yaşandığını söyleyen Bakan Varank, TSE'nin teknoloji alanında yetkilendirmeler yapmaması durumunda üreticilerin Türkiye'de inşası gerçekleşen Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesine hiçbir ürün tedariki yapmalarının mümkün olmayacağını dile getirdi.

TSE Başkanı Adem Şahin ise konuşmasında, TSE olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının rotasını çizdiği Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda sanayi stratejisi ile uyumlu bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

“Türkiye'deki standardizasyon sistemini 81 ilimize yaymayı ve bu alandaki verimliliği artırmayı hedefliyoruz”

TSE olarak üyesi oldukları uluslararası ve bölgesel kuruluşlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini belirten Şahin, şunları söyledi:

“Enstitü olarak hedeflerimizi üç düstur üzerine inşa ediyoruz. Bunlardan ilki, ‘standart hazırlama süreçlerinde küresel alanda belirleyici ve söz sahibi bir kuruluş olmak.' Çünkü biz, standardizasyon faaliyetlerini ekonomik büyümenin ve sürdürülebilirliğin hayati unsurlarından biri olarak görüyoruz. Dünya ekonomisine yön veren ülkelere bakıldığında bu ülkelerin standardizasyon faaliyetlerine büyük önem atfettiği açık bir biçimde ortadadır. Sanayimizi güçlü ve sürdürülebilir kılmak için birçok alanda strateji oluşturan Enstitümüz de sanayi ve teknoloji ekosistemimizin gelişimine standardizasyon boyutuyla önemli katkılar sağlıyor.

Standardizasyon altyapımızı daha güçlü kılmak, bu kültürü ve bilinci ülkemizde yaygınlaştırmak amacıyla yürüttüğümüz Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi kapsamında birçok şehrimizde etkinlikler düzenledik. Standardizasyon çalışmalarına profesyonel bir yaklaşım getiren bu projeyle, Türkiye'deki standardizasyon sistemini 81 ilimize yaymayı ve bu alandaki verimliliği artırmayı hedefliyoruz.”

Konuşmaların ardından Bakan Varank, TSE Başkanı Adem Şahin'e görev süresinde gösterdiği emeği dolayısıyla plaket ve Genel Kurul'un 61. Toplantısı olmasından dolayı geçtiğimiz sezon şampiyon olan Trabzonspor'un renkleri olan bordo mavi bir de çiçek takdim etti. Toplantıya, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından ara verildi.

Mustafa Cenik - Sadettin Aliusta

