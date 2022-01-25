Bakan Varank: 'Sanki sanayi çok umurlarındaymış gibi siyaset yapmaya çalışıyorlar'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, enerji verimliliğini artırmak için ellerinden geleni yaptıklarını ve yeni bir yatırımı dile getirdikleri her an karşılarına muhalefetin çıktığını belirterek, “İnternete girin, Saros Körfezi LNG Terminali yazın. CHP milletvekilleri o santrali durdurmak için nasıl şantiyeyi basmışlar, hangi davaları açmışlar. Eğer biz o LNG Terminali‘ni bir sene gecikmeden açsaydık, İran'dan yapılan bu ani kısıntıyı hiç yaşamamış olacaktık. Sanki sanayi çok umurlarındaymış gibi siyaset yapmaya çalışıyorlar” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen KontrolMatik Teknoloji Lityum Demir Fosfat Batarya Fabrikası temel atma törenine katıldı. Kontrolmatik Teknoloji'nin 100 dönüm arazi üzerinde hayata geçireceği Lityum Demir Fosfat Hücre ve Batarya Fabrikası ile yerli üretimde dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Ayrıca, fabrikanın enerji depolama çözümlerine yönelik ithalatın azaltılmasına da katkı sağlaması amaçlanıyor.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak katılmaya özel önem verdiği organizasyonlar arasında, Türkiye'nin dört bir yanında üretimin, istihdamın ve ihracatın dinamosu olan fabrikaların temel atma ve açılış törenleri olduğunu dile getirerek, “Çünkü buralarda, emekçilerimizin, müteşebbislerimizin, yatırımcılarımızın heyecanına bizzat şahit oluyoruz. Böylece biz de kendi yöntemimizle enerji depoluyor, millete hizmet yolunda daha çok motive oluyoruz. Üstelik bir de bu yatırım Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuzu yansıtan yüksek teknolojili bir alandaysa inanın heyecanımız katlanıyor” dedi.

Enerji başlığının, sanayileşme devriminin başladığı günden bu yana tüm dünyanın öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu hatırlatan Bakan Varank, “Hızlı teknolojik gelişmeler neticesinde enerjiye olan ihtiyaç da her geçen gün katlanarak artıyor. Hal böyle olunca enerjinin üretimi ve iletimi kadar depolanabilmesi de hayati öneme sahip bir konu olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

“Yıl sonunda TOGG, seri üretim bandından inecek”

Bakan Varank, ülke olarak, rekabet şartlarının eşitlendiği dönemde Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile elektrikli araç sektörüne hızlı bir giriş yapıldığını belirterek, “Şu anda projede her şey yolunda ilerliyor, yıl sonunda inşallah ilk araçlar seri üretim bandından inecek. Ama biz, TOGG gibi projelerin uzun vadede kalıcı başarıya ulaşmasında pil teknolojilerinin çok etkili olacağının farkındayız. İşte bu yüzden dünyanın en büyük batarya üreticilerinden FARASİS ile TOGG arasında bir iş birliğine gidildi” ifadelerine yer verdi.

Ford Otosan'dan elektrikli araç ve batarya üretimine yapacağı yatırımın müjdesi yakında

TOGG'da kullanılacak bataryaların Türkiye'de üretilmesine yönelik yatırım çalışmalarının Gemlik'te tüm hızıyla devam ettiğini bilgisini veren Bakan Varank, benzer şekilde Ford Otosan'ın da Türkiye'de elektrikli araç ve batarya üretimine dair yatırımlarının söz konusu olduğunu ve bu konudaki müjdeli haberin çok yakın zamanda bildirileceğini kaydetti.

“İran kaynaklı bu sorunu yine sanayicilerimizle el ele vererek inşallah en kısa sürede atlatacağız”

Doğal gaz arzındaki İran kaynaklı kesinti konusunu ele alan Bakan Varank, şunları söyledi:

“Maalesef bu durum kısa süreliğine de olsa sanayi tesislerinde doğalgaz ve elektrik kısıtlamalarına yol açıyor. Bu kesintilerden herkes nasibini alsın gibi eşitlikçi görünen ama aslında adil olmayan bir görüşü de elbette dile getirenler de var. Ancak, takdir edersiniz ki kışın ortasında vatandaşlarımızın konutlarında herhangi bir kısıntıya gitmemiz elbette düşünülemez. Süreci, ortaya çıktığı ilk andan itibaren Enerji Bakanlığımız yakından ve titizlikle yürütüyor. İran kaynaklı bu sorunu yine sanayicilerimizle el ele vererek inşallah en kısa sürede atlatacağız. Biz bunu daha önce başardık, yine yaparız.”

“Bu kesintileri aslında sanayicilerimiz fazlasıyla telafi edecek güce sahip ama bu eleştirileri dile getirenlerin iki yüzlülüğünü de ortaya koymamız lazım”

Enerji konusuna özel hassasiyet göstermelerine karşın, bu konuyu siyaseten yönetenlerin olduğunu ifade eden Varank, “Tabi biz sorunu hassasiyetle yönetirken, maalesef bu işi siyaseten yönetenler de oldu. Aslında bakarsanız, üretimmiş, istihdammış, ihracatmış bunlardan hiç anlamayanların bir panik havası oluşturmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu kesintileri aslında sanayicilerimiz fazlasıyla telafi edecek güce sahip ama bu eleştirileri dile getirenlerin iki yüzlülüğünü de ortaya koymamız lazım” dedi.

“Bizim Saros Körfezi'nde FSRU LNG terminalini hayata geçirmemizi engellemeselerdi, İran'daki gaz sorununu hiç yaşamamış olacaktık”

Bakan Varank, enerji verimliliğini artırmak için ellerinden geleni yaptıklarını ve yeni bir yatırımı dile getirdikleri her an karşılarına muhalefetin çıktığını kaydederek, “Hidroelektrik santralleri yapıyoruz, buna ilk karşı çıkan muhalefet oluyor. Nükleer santral diyoruz ‘Hayır yaptırmayız.‘ diyen yine muhalefet oluyor. Rüzgar enerjisi yatırımları yapıyoruz, burada kuşların göç yollarını bahane ederek karşı çıkan ilk muhalefet oluyor. Biz, Saros körfezinde Türkiye'ye FSRU LNG terminali kazandırmak için 2 yıldır mücadele veriyoruz. Biz o terminali devreye alsaydık, belki de bugün İran sorununu hiç yaşamamış olacaktık.

İnternete girin, Saros Körfezi LNG Terminali yazın. CHP milletvekilleri o santrali durdurmak için nasıl şantiyeyi basmışlar, hangi davaları açmışlar. Eğer biz o LNG Terminali‘ni bir sene gecikmeden açsaydık, İran'dan yapılan bu ani kısıntıyı hiç yaşamamış olacaktık. Yani siz anlamadığınız işlere karışmayın. Sanki sanayi çok umurlarındaymış gibi siyaset yapmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

“Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz”

Bakan Varank, muhalefete halk tarafından Türkiye'nin en büyük şehirlerinin emanet edildiğini anımsatarak, “Siz, hizmet yapmamız engelleniyor diye bahane ürettiniz. Dün İstanbul'da yaşananları hepimiz ekranlardan izledik. İşte dün milyonlarca İstanbullu, şehir merkezinde mahsur kaldı. Kar küremesi yapmanız, tuzlama yapmanız da mı engellendi? Elbette hayır. Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz. Koordinasyonla, işinin başında durarak yapılır. İnsan biraz utanır. İstanbul'u kar kıyamet götürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gitmiş bir balıkçı restoranında görüntü veriyor. Bunu gerçekten insan yapmaya utanır” ifadelerini kullandı.

Mustafa Cenik - Yunus Özkan

