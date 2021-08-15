Bakan Varank, Türkiye'nin Decacorn'u olan e-ticaret sitesinin transfer merkezini ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile Trendyol'un İstanbul Tuzla'daki transfer merkezini ziyaret etti. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ve beraberindeki şirket yöneticileri tarafından karşılanan Bakan Varank'a yürütülen faaliyetler, şirketin gelecek vizyonu ve Ar-Ge Merkezi ile ilgili bir sunum yapıldı. Sunumun ardından Varank, transfer merkezinde incelemelerde bulundu, çalışanlarla sohbet etti. Kargoya verilmek üzere hazırlanan paketlerin taşınmasına yardım etti.

Daha sonra ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Varank, Trendyol'un 11 yıllık bir firma olmasına rağmen 16,5 milyar dolarlık bir değerleme üzerinden son dönemde 1,5 milyar dolarlık yeni bir yatırım aldığını belirterek “Şirketin yüzde 10'luk hissesi hem Uzak Doğu'dan hem ABD'den, Avrupa'dan ve Orta Doğu'dan yatırımcıların ilgisiyle satın alınmış oldu” ifadelerine yer verdi.

Varank, dünya ekonomisinde teknoloji firmalarının ve startup'ların varlığının her geçen gün arttığını kaydederek “Son dönemde oyun şirketleriyle başlayan Türkiye'de bir unicorn'laşma ya da bizim tabirimizle Turcorn'laşma süreci oldu. Yani Türkiye'den çıkan, daha yeni filizlenmeye başlamış genç firmaların 1 milyar doların üzerinde değerleme ile yurt dışından yatırım aldıklarını gördük” diye konuştu.

Trendyol'un bu çıtayı daha da yukarı çıkardığını aktaran Varank, “Trendyol 16,5 milyar dolarlık bir değerleme ile Türkiye'nin ilk decacorn'u oldu ve 11 yıllık bir firma olmasına rağmen şu anda Türkiye'nin en değerli şirketi diyebiliriz. Türkiye ekonomisinin, özellikle teknoloji firmalarının ne kadar başarılı olduğunu gösteren bir gelişme” dedi.

Varank, Financial Times'ta “Türkiye'nin teknoloji firmaları nasıl Avrupa'nın yıldızı oldu?” başlıklı bir makale yayımlandığını ifade ederek, “Burada da Türkiye'de son dönemde özellikle yeni yatırımlar alan teknoloji firmalarının başarılarından bahsediliyor. Elektronik pazaryeri gibi görünse de aslında bu firmalarımız birer teknoloji firması. Sadece Trendyol'da şu anda bin 200 yazılım mühendisi çalışıyor ve bütün operasyonlarına baktığınızda, yaptığı işlere baktığınızda, bunların lojistiğinden pazarlamasına kadar faaliyet gösterdiği alanlara baktığınızda bunların yeni nesil teknoloji firmaları olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

Türkiye'de özellikle teknoloji tabanlı şirketlerde büyük bir potansiyel olduğunu belirten Varank, “Yılın ilk yarısında teknoloji firmalarımızın, start-up'larımızın aldığı yatırım miktarına baktığımızda, 1.3 milyar dolarlık yatırım çektiklerini görüyoruz. Bu yatırım rakamlarıyla Avrupa'nın birçok ülkesinden çok daha başarılı firmaların Türkiye'de olduğunu görüyoruz” dedi.

Varank, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ndeki 10 unicorn çıkarma hedefine yaklaştıklarını aktararak “Şunun da altını çizmemiz gerekiyor; Trendyol burada aldığı yatırımın tamamını yine şirket içerisinde kullanacak. Yani o 1.5 milyar doların hepsi Türkiye'ye geliyor. Bu şirketin daha da büyümesi daha da gelişmesi, yeni kabiliyetlerini ortaya çıkarması için kullanılacak” diye konuştu.

E-ticaretin yeni ekonominin adeta lokomotifi olduğunun altını çizen Varank, Özellikle KOBİ'ler buralarda satış yaparak ciddi cirolara ulaşabiliyorlar. Aynı zamanda ihracatın önü kendilerine açılmış oluyor. Şu anda Trendyol'da 184 bin şirket ve 1 milyonun üzerinde bireysel satıcı pazaryerini kullanarak ticaret yapıyor. Bu tabii ki ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Varank, içinde bulundukları tesisin Türkiye'nin en büyük ayrıştırma merkezi olduğunu ifade ederek, "Günlük 1 milyon ürün ayrıştırma kapasitesine sahip bir tesisten bahsediyoruz. Bunun lojistiğinin sağlanması, buradaki bütün sistemlerin sağlıklı bir şekilde kontrol edilip sürdürülmesi. Tabii ki bunlar ciddi büyük yatırımlar ve knowhow gerektiriyor" diye konuştu.

Bu kabiliyetlerle Trendyol gibi daha nice firmaları çıkarmak istediklerine değinen Varank, “Ekosistemi toptan ayağa kaldırarak Türkiye'den daha nice teknoloji firmaları, startup'lar çıksın istiyoruz. Şu anda yakaladığımız başarının özellikle yatırım fonlarının ülkemize olan ilgisinin çok daha arttığını ileride görebileceğiz. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye'den daha fazla yeni Turcorn'lar ve yeni decacorn'lar çıkacak” dedi.

Mustafa Cenik - Ömer Faruk Karataş