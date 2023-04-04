Bakan Varank: 'Türkiye'nin otomobilini Aliyev'e teslim etmekten gurur duyuyoruz'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarına başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) kurduğu Bilim Bakü Merkezi ve Bilişim Vadisi Bakü'nü ziyaret etti. Bakan Varank, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev ile birlikte Azerbaycan Teknik Üniversitesi bünyesinde oluşturulan ve yapımı devam eden Bilişim Vadisi Bakü'yü ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Daha sonra Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) kurduğu ve ASAN Yenilikçi Gelişim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Bakü Merkezi'ni ziyaret ederek bilgi aldı. Bilim merkezini ve odaları dolaşan Bakan Varank, merkezde çalışan ve öğretim gören gençlerle sohbet etti.

“Bilişim Vadisi Bakü'nün de açılışını yapmak üzere son noktaya gelmiş durumdayız”

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in iki ülkenin beraber kalkınması, büyümesi ve uluslararası arenada beraber bir dayanışma içerisinde hareket etmesi için önemli liderlik sergilediğini belirterek, “Biz de onların çalışma arkadaşları olarak, ekipleri olarak, bakanlıkları olarak da iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek, iki ülkeye aynı anda katkı sağlamak için gayret gösteriyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak buradaki gerek bakan arkadaşlarımızla, muhataplarımızla yürüttüğümüz çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi Azerbaycan'da kurmayı planladığımız bir teknopark. Biliyorsunuz Türkiye'de Bilişim Vadisi artık bir marka haline geldi. Türkiye'nin teknoloji yarışında en önemli teknoparklardan bir tanesi. Biz yakın zamanda Bilişim Vadisi İstanbul'un açılışını yapacağız. Bilişim Vadisi İzmir'in açılışını yapacağız. Ama bunlarla paralel olarak aynı zamanda Bilişim Vadisi Bakü'nün de açılışını yapmak üzere son noktaya gelmiş durumdayız. Biz Bilişim Vadisi İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bakü olarak bir global teknoloji koridoru oluşturmak için çalışıyoruz” dedi.

“Türkiye'de uyguladığımız dene yap modelini birebir aynısı şu anda Azerbaycan'da devam ediyor”

Bakü'deki ASAN Hizmet merkezinde, T3 Vakfı'nın Türkiye'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile uyguladığı Deneyap teknoloji atölyelerinin bir şubesinin faaliyet gösterdiğini ifade eden Bakan Varank ,“Biz burada çocuklarımıza ilkokul çağından lise çağına kadar genç arkadaşlarımıza teknoloji eğitimleri veriyoruz. Onları adeta teknolojinin birer yıldızı olarak yetiştirmek için çocuk yaşlardan itibaren onlara farklı eğitimler, siber güvenlikten robotik tasarıma kadar onları geleceğin dünyasında önemli teknoloji insanları yapacak eğitimler veriyoruz. Biraz önce genç kardeşlerimizle bir araya geldik. Memnun olduklarını ve memnunlar mı değiller mi bunu sorduk. Öğretmenleriyle bir araya geldik. Gerçekten Türkiye'de uyguladığımız dene yap modelini birebir aynısı şu anda Azerbaycan'da devam ediyor” diye konuştu.

“Türkiye'nin otomobilini getirmiş olmaktan, sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'e bunu teslim ediyor olmaktan gurur duyuyoruz”

Türkiye'nin otomobili projesinin Türkiye'nin 60 yıllık bir hayali olduğunu söyleyen Varank, “Türk milleti bir yerli ve milli otomobile kavuşmayı gerçekten büyük bir iştiyakla bekliyordu. Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde girişimcilerin büyük özverileriyle birlikte biz Türkiye'nin Otomobili Projesi'ni nihayete erdirmiş olduk. Dün Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Emine Erdoğan hanımefendiye ilk araçlarını teslim ettik. Biliyorsunuz biz fabrikanın açılışından sonra Sayın Aliyev, Sayın Cumhurbaşkanımızı aramıştı ve demişti ki, "Ben de bir araç sipariş etmek istiyorum", işte biz de Sayın Cumhurbaşkanımızdan sonra ikinci aracı buraya getirdik. Sayın Aliyev'e teslim etmek üzere Bakü'deyiz. İnşallah birkaç saat sonra Sayın Aliyev'in sipariş ettiği aracı kendilerine teslim edeceğiz. Gerçekten gurur verici bir proje. Tüm Türkiye'de büyük bir coşku, büyük bir heyecan oluşturan bir proje. Biz bu coşkuyu, heyecanı tabii ki Azerbaycan'da da görmekten mutluluk duyuyoruz. Burada da Azerbaycanlı kardeşlerimiz araçla ilgili sorular soruyor. Buraya gelecek biz satın alabilecek miyiz diye. Tabii bugün ilk teslimi Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Aliyev'e yapmak bizim için gerçekten gurur. Türkiye'de şöyle tartışmalar da olmuştu. Acaba ikinci aracı kim alacak?şeklinde. Aslında Sayın Aliyev'in ikinci aracı teslim alıyor olması da tüm Türk milletinin aslında göğsünü kabartan bir husus. Can Azerbaycan'a bu aracı getirmiş olmaktan, Türkiye'nin otomobilini getirmiş olmaktan, Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'e bunu teslim ediyor olmaktan gurur duyuyoruz. İnşallah bunun gibi iş birlikleriyle biz yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Kamil Nadirli

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