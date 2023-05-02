Bakan Varank ve Bakan Kasapoğlu İzmir'de gençlerle buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Gençlik Buluşması'na katıldı. Alsancak Semti'nde Kordon boyunda AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programda konuşan Bakan Varank, gençlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduklarını ve gençlere her zaman sahip çıktıklarını, çıkmaya devam edeceklerini kaydetti.

“Togg müthiş bir proje”

Bakan Kasapoğlu ile birlikte alana Türkiye'nin otomobili Togg'la geldiklerini belirten Bakan Varank, “Türkiye'nin otomobili değişen, dönüşen otomotiv endüstrisinde Türkiye'nin de ‘ben de varım' dediği, kendi endüstrisini yeni ve gelecek teknolojileri hazırladığı müthiş bir proje. Halkımızın da onu sahiplenmesi, sokakta, caddede gösterdikleri ilgi, sevgi aslında yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunu ve karşılığını nasıl geldiğini gösteriyor” dedi.

“Gençlerimizin doğru tercih yapacağına inanıyoruz”

"Dünya, Türkiye'nin artık geliştirdiği teknolojileri konuşuyor" diyen Varank, “Türkiye'nin elde ettiği başarılar konuşuluyor. Biz inanıyoruz ki bu yolda devam edersek 21 yıldır yaptığımız yatırımların karşılığını önümüzdeki dönemde çok daha farklı almaya başlayacağız. Başka bir ufka, başka bir pencereye Türkiye'nin kapıları aralanacak. Ama bunun yolu 14 Mayıs'taki o doğru tercihten geçiyor. 14 Mayıs'ta biz aslında Türkiye olarak bir karar vereceğiz. Bu ülke projelere mi oy verecek yoksa her hizmeti kötülemeye çalışmış bir ekibe mi oy verecek? 14 Mayıs'ta gençlerimizin doğru tercih yapacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“14 Mayıs çok önemli bir yol ayrımı”

14 Mayıs'ın önemli bir yol ayrımı olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "14 Mayıs bu noktada çok önemli bir süreç, çok önemli bir yol ayrımı. Bu ülkenin aydınlıkla, karanlık arasındaki tercihidir. Bu ülkenin vesayetle, demokrasi arasındaki tercihi. Bu ülkenin algıyla, üretim arasındaki tercihi. İşte, Togg burada. Togg için gerçek mi diyorlar. Apaçık gerçek burada. Gören gözler için, işiten kulaklar için gerçek burada. Rabbim kimseyi bu basiretten mahrum bırakmasın” diye konuştu.

“Her bir tarafa bu hareketin zafer sancağını dikeceğiz”

Çok çalışmak gerektiğine dikkat çeken Kasapoğlu, “İnşallah 14 Mayıs'ta da yine milletimizin temiz oylarıyla, milli iradenin sandığa gümbür gümbür yansımasıyla yine Türkiye'ye mührümüzü sizlerle birlikte vuracağız. Bize yorulmak yok ve zafere kadar koşmak var. Alsancak'ta zafer sancağını dikmek var. Karşıyaka'dan, Karaburun'a kadar, Çeşme'den Urla'ya kadar her bir tarafta bu sancağı, bu hareketin zafer sancağını dikeceğiz. Nasıl bu meydandı cumartesi günü gümbür gümbür doldurarak bir rekoru kırdıysak inşallah 14 Mayıs'ta da aynı rekoru sandıklarda kıracağız. Sandıkları patlatarak kıracağız” şeklinde konuştu.

AK Parti İzmir milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnsan ise “İnşallah 14 Mayıs'ta kuruluşun ve kurtuluşun kenti olarak istiklalimizin şehri olarak ve biz İzmirli gençler olarak terörün tahakkümü altına girmiş isimlere 14 Mayıs'ta fırsat vermeyeceğiz. İzmirlilere 10 gün boyunca kendi vizyonumuzu, gençlik alanında yapacaklarımızı, şehirle ilgili yapacaklarımızı paylaşacağız” diye konuştu.

Çok sayıda gencin katıldığı program, konuşmaların ardından son buldu.

Mustafa İç



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