Bakan Varank, yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşmesini sağlayacak Ankara TEKMER'in açılışını yaptı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için inkübasyon hizmetleri sağlayacak yapıların kurulması ve işletilmesine destek sağlamayı amaçlayan İŞGEM/TEKMER Programı başlatılmıştı. Bu kapsamda, yeni teknolojiye ve inovasyona yönelik girişimciliğin özendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen Ankara Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin (TEKMER) açılış töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Bakan Varank burada yaptığı konuşmasında, 2020 yılında pandemi şokunun tüm dünyada en ağır şekilde yaşandığı bir dönemde, Türkiye'den bir şirketin, Unicorn (bir şirketin ya da girişimin değerinin 1 milyar dolar ya da daha fazla olması) olduğunu hatırlatarak, bu durumun tesadüfi bir başarı olduğunu düşünerek söz konusu potansiyeli küçümseyenlere inat yollarına devam ettiklerini dile getirdi. Unicorn kavramını Turcorn olarak ifade eden Bakan Varank, 2021 yılında Turcorn sayısının 5'e çıktığını hatırlatarak, Avrupa basının bu başarıyı manşetlere taşıdıklarını söyledi.

“Türkiye'de 300'den fazla girişim toplamda 1 buçuk milyar doların üzerinde yatırım alarak tüm zamanların rekorunu kırdı”

Bakan Varank, 2021 yılının sadece Turcornlar açısından değil, bir bütün olarak, Türkiye'nin tüm girişim ekosistemi açısından tarihi bir yıl olduğunu belirterek, “Türkiye'de 300'den fazla girişim toplamda 1 buçuk milyar doların üzerinde yatırım alarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Maşallah diyelim, bu değer bir önceki yılın tam 10 katı. Önemli bir başarı ama daha alacak çok yolumuz var” dedi.

“Emin olun burası önümüzdeki dönemde girişim ekosistemimizin en gözde yerlerinden biri olacak”

Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde 2023 yılına kadar, Türkiye'den 10 Turcorn çıkaracaklarını kendilerine hedef olarak koyduklarını hatırlatan Bakan Varank, “Kısa sürede kat ettiğimiz mesafeye bakınca, ben açıkçası bunu ulaşılması zor bir hedef olarak görmüyorum. Bugün burada açılışını yaptığımız Ankara TEKMER'in de bu hedefe giden yolda ülkemize çok önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Emin olun burası önümüzdeki dönemde girişim ekosistemimizin en gözde yerlerinden biri olacak” diye konuştu.

Ankara TEKMER'in, girişimcilerin tüm ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak çözümler üretecek şekilde tasarlandığına dikkati çeken Bakan Varank, eğitim, danışmanlık, mentörlük, ortak altyapılar, ofisler, iş birlikleri, sinerjinin açılışı yapılan TEKMER'de mevcut olduğunu dile getirdi.

“Dünya çapında ses getirecek başarılara ulaşmanızın önünde bir engel yok”

Girişimcilere seslenen Bakan Varank, “Siz yeter ki inovatif ve teknolojik iş fikirlerinizin potansiyelini burada ispat edin. Dünya çapında ses getirecek başarılara ulaşmanızın önünde bir engel yok. Biz zaten daha önce birçok konuda, imkan verildiğinde Türk gençlerinin, Türk girişimcilerinin neler başarabildiğine defalarca şahit olduk” dedi.

Bakan Varank, Ankara TEKMER'e güvendiklerini belirterek, buradan çıkacak bir Turcorna şaşırmayacağını söyledi.

İŞGEM/TEKMER programı ile teknoloji tabanlı girişimciliğin geliştirilmesine önayak olan inkübasyon merkezlerini odağa aldıklarını ifade eden Varank, şunları kaydetti:

“Mesela bu merkeze tamamı geri ödemesiz olmak üzere 2 milyon 200 bin liranın üzerinde bir bütçe aktaracağız. Helali hoş olsun. Özverili genç girişimcilerin çalışmaları neticesinde bu desteğin ülkemize misliyle katma değer olarak döneceğinden en ufak şüphem yok. İşte bu sebeple diğer birçok şehrimizde de, yeni TEKMER'lerin açılmasını destekliyoruz. Ben hem Ankara TEKMER'in hem de farklı şehirlerdeki diğer TEKMER'lerin siz değerli genç girişimcilerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

“Kurduğumuz teknoparklar, kuluçka merkezleri ve TEKMER gibi altyapılarla yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşmesini sağlıyoruz”

Varank, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile hazırladıkları Sanayi ve Teknoloji Stratejisinde girişimcilik konusuna ayrı bir başlık oluşturduklarını belirterek, “Çoğunuzun bizzat tecrübe ettiği üzere girişimcilik uzun soluklu ve meşakkatli bir süreç. Bu sürecin her aşamasını hızlandıracak altyapıları ve ihtiyaç duyduğunuz destekleri sağlayarak sizlerin işini kolaylaştırıyoruz. Kurduğumuz teknoparklar, kuluçka merkezleri ve TEKMER gibi altyapılarla yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşmesini sağlıyoruz” dedi.

2022 TEKNOFEST'e Samsun ev sahipliği yapacak

Bakan Varank, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST'in katılımcı sayısının her yıl katlanarak arttığına vurgu yaparak, bu yıl yapılacak TEKNOFEST'in Samsun merkezli şekilde düzenleneceği bilgisini verdi.

Bakan Varank, 26-29 Mayıs tarihlerinde Bakü'de TEKNOFEST Azerbaycan'ı gerçekleştireceklerini bildirerek, “17 Şubat'a kadar TEKNOFEST Azerbaycan yarışmalarına başvurular devam ediyor. Yarışmaların bir kısmına Türkiye'den de başvurmak mümkün. Bu vesileyle can Azerbaycan'a buradan selamlar gönderiyor; hem Azerbaycanlı kardeşlerimi hem de sizleri yarışmalara başvurmaya davet ediyorum” dedi.

TEKMER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Yücelen ve Bakan Varank'ın açılış konuşmalarının ardından, TEKMER'in resmi açılışı için temsili kurdele kesildi. Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın da katıldığı tören, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Bakan Varank, törenin ardından TEKMER'de bulunan bir e-skuter'e binerek, açılışı yapılan binanın içini turladı.

Öte yandan, Ankara TEKMER CEO'su İmran Gürakan'a eski bir TEKNOPARK'çı olarak TEKMER'lerde gelecek görüp görmediğini sohbet ettiği esnada soran Bakan Varank, şu cevabı aldı:

“Görüyorum elbette. Ar-Ge harcamalarının yüzde yüzü matrahtan düşüyor. Ama TEKNOPARK'ta KDV istisnası vardı. Bunun olması kesinlikle TEKMER'leri güçlendirir. TEKNOPARK'lar biraz daha hantal yapılar. Yatırımcılara doğrudan erişim her zaman mümkün değil. TEKMER'lerin bu konuda TEKNOPARK'ların önüne geçeceğini düşünüyorum.”

“TEKMER'lerde KDV istisnasına çalışabiliriz”

Bunun üzerine Bakan Varank, şunları söyledi:

“Vergi muafiyeti konusunda çalışalım. İkinci bir TEKNOPARK sistemine getirmemek lazım. Ama buradaki gerçekten erken aşama girişimlere katkı sağlayacak ne varsa onu devreye sokabiliriz. Arkadaşlarımızla çalışalım. Tabii yetkili meclisimiz. Biz de elimizden gelen desteği veririz. Bu sefer de büyük firmalar buraları bir avantajlı alan görüp, TEKNOPARK'larda gördüğümüz süreci burada da görür müyüz diye bir endişe oluşabilir. Buraları o büyük yapılarla doldurmamak gerekir. Hasan Basri ile de bir araya gelin bu konuda. Burada böyle bir avantaj getirebiliriz. Çalışalım.”