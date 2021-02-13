Bakan Varank'tan İmamoğlu'na “Karbon testi” çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresinde konuştu. Varank'ın hedefinde, kendi sorumluluk alanında olmasına rağmen, pandemi döneminde şehir hastanesinin yolunu yapmayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı.

Varank konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bakın koronavirüs salgını patlak verir vermez, ne yaptık? Hemen mevcut hastaneleri bitirelim, yeni pandemi hastaneleri kuralım dedik, çalışmalarımıza başladık. Peki İstanbul'un CHP'li büyükşehir belediye başkanı ne yaptı? Utanmadan, sıkılmadan ‘Benim Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinin yolunu yapacak bütçem yok' dedi. Sonra milletin sağlığı için, milletin canı için, kıyamadığı o bütçeyle ne yaptı biliyor musunuz? Gitti, orijinalliği tartışmalı bir tabloya tam 8 milyon lira verdi. Peki bu arkadaşın hiç utandığını gördünüz mü? Bu ego abidesi arkadaş, çıkıp bir kez bile özür diledi mi? Bakın, bunların pek bilimle alakası yok. Ben buradan kendilerine hatırlatayım. O tabloların kaç yıllık olduğunu öğrenmek istiyorsanız, gelin TÜBİTAK'a başvurun. Biz karbon testiyle onların kaç yıllık olduğunu size söyleriz. Aklınızdaki şüpheleri de gideririz.”

Hülya Keklik

